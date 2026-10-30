Licencia digital de conducir en Mi Argentina: cómo visualizarla sin conexión a internet

La aplicación Mi Argentina otorga la posibilidad de poder abrir la licencia digital de conducir sin necesidad de tener conexión a un red WIFI o tener datos en el celular para poder pode utilizarla. El sistema desplegará la pantalla de la credencial y el código QR de validación. Es esencial no cerrar la sesión en la plataforma, debido a que si uno se mantiene logueado, la credencial quedará guardada en el caché seguro del teléfono móvil.

A partir del Decreto 196/2025, el registro virtual y el físico tienen la misma validez legal. Sin embargo, a nivel Provincia de Buenos Aires la versión tangible es requisito obligatorio para poder circular.

Cambios en la licencia de conducir: cómo es el nuevo trámite para obtenerla

En este sentido, es altamente aconsejable portar el registro de conducir físico en la guantera para evitar demoras administrativas en el control policial ante posibles fallos de software.

Licencia digital de conducir

A diferencia de otros trámites o credenciales gubernamentales, la aplicación Mi Argentina almacena de forma local en la memoria encriptada del celular los datos de las licencias y documentos previamente cargados.

¿En qué provincias argentinas permiten circular con licencia digital?

La licencia Nacional de Conducir digital cuenta con plena validez para circular de forma exclusiva,sin necesidad de exhibir el registro físico, en casi todo el territorio argentino, tras la adhesión masiva de las distintas jurisdicciones a la normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Las modificaciones más importantes que aplicó el Gobierno Nacional a la Ley de Tránsito

Provincias: Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Tucumán, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, San Juan, San Luis, La Pampa, Catamarca, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Santa Cruz reconocen el documento digital disponible en la aplicación Mi Argentina

Licencia digital: ¿Qué es el sistema sistema SINALIC/SINAT en Córdoba?

Su integración con el sistema informático provincial o municipal, conocido operativamente en Córdoba bajo las herramientas del Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT), permite que los datos de cada carnet otorgado por los municipios adheridos se sincronicen en tiempo real. Gracias a este cruce de datos, la licencia digital del conductor queda automáticamente habilitada y validada dentro de la aplicación Mi Argentina.

Cómo funcionará la nueva licencia de conducir digital para celulares

En la provincia de Córdoba, la plena homologación al ecosistema SINALIC/SINAT resulta determinante para el reconocimiento de la credencial en formato digital.

Aquellas licencias emitidas por municipios cordobeses que están formalmente adheridos al sistema nacional quedan registradas en la base unificada de antecedentes, garantizando que la Policía Caminera y los agentes de tránsito locales puedan verificar su autenticidad mediante la lectura del código QR.

PM/MSS