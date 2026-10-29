La semana negra de Nancy Pazos, del cumpleaños de Charly a atropellar una moto

Sociedad•Revista NOTICIASLa semana negra de Nancy Pazos, del cumpleaños de Charly a atropellar una motoUn festejo de acceso restringido y un choque en General Paz dejaron a la periodista entre explicaciones públicas, cámaras y preocupación por un herido. 29-10-2026 | 18:15Agregar PERFIL en Googlehttps://noticias.perfil.com/noticias/informacion-general/la-semana-negra-de-nancy-pazos-del-cumple-de-charly-a-atropellar-una-moto.phtmlTemasSociedadTambién en PerfilCarasLas mejores fotos de las vacaciones de Evangelina Anderson en ParísNoticias“Nos robaron”: Netanyahu dinamita la elección en IsraelParabrisasAsí es "Uritorco", el motorhome aventura montado sobre el Volkswagen Delivery 11.180 4×4Marie ClaireAntonela Roccuzzo y las joyas que elige para sus momentos más especiales