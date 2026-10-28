El Planetario de Buenos Aires renovó sus luminarias con 390 luces interactivas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preparó la modernización integral del sistema de iluminación decorativa del Planetario Galileo Galilei, en Palermo, mediante la instalación manual de 390 nuevas luminarias de tecnología RGBW e interactivas.

El proyecto, llevado a cabo por el Ministerio de Espacio Público a través de una cuadrilla de operarios que trabajó sobre el techo del edificio, abarcó 360 focos en la cúpula y 30 en las bases de apoyo, incorporando un sistema telegestionado que permite controlar las luces de forma remota y programar efectos dinámicos como la recreación de las distintas fases de la luna.

Para realizar el recambio, una cuadrilla se trepó al techo del Planetario y reemplazó una por una las más de trescientas luces de la cúpula.

Las luces utilizan tecnología RGBW —sígla que en inglés se refiere a los colores rojo, verde, azul y blanco— que habilita miles de combinaciones de color. Al mezclar los cuatro canales en distintas proporciones, el sistema puede producir una gran variedad de tonalidades con alta calidad cromática, lo que lo hace especialmente atractivo para la iluminación decorativa de estructuras y edificios emblemáticos de la Ciudad.

"El Planetario es uno de los íconos más reconocibles de la Ciudad . Renovamos su iluminación decorativa, que había sufrido desgaste en los últimos años, e incorporamos mejor tecnología para que siga siendo protagonista del paisaje nocturno porteño ", dijo Ignacio Baistrocchi , ministro de Espacio Público.



El plan de iluminación de monumentos

La renovación del Planetario forma parte del plan de iluminación de fachadas y monumentos que lleva adelante la cartera ministerial que encabeza Baistrocchi y que este año alcanzará 85 edificios y estructuras emblemáticas en todos los barrios de la Ciudad.

El objetivo es reforzar la identidad nocturna porteña y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de seguridad en el espacio público con mayor iluminación.

El plan se organiza en dos ejes . Uno se concentra en el casco histórico , donde la iluminación de fachadas conformará corredores visuales continuos en sectores como la avenida de Mayo y la calle Florida.

El otro eje se despliega en el resto de los barrios, para que cada uno cuente con al menos un edificio o estructura destacada iluminada, elegido por su valor histórico, cultural o por su vínculo con la vida cotidiana de los vecinos. Buena parte de esos edificios y monumentos nunca tuvo una iluminación pensada para destacarlos y ganará protagonismo en la noche porteña por primera vez.

En los casos que ya contaban con iluminaciones más antiguas, como el Planetario, los trabajos apuntan a modernizarlas con tecnología más eficiente , que mejora la calidad de la luz y realza mejor cada fachada u obra escultórica.

El Cabildo, la Catedral Metropolitana, el Palacio Vera y las facultades de Derecho, Económicas e Ingeniería de la UBA son algunos de los puntos incluidos .

Por otro lado, en el marco de la visita del Papa , el plan de 85 fachadas incluye los frentes de 37 iglesias y basílicas emblemáticas de distintos barrios. Algunas de estas intervenciones ya fueron realizadas en las últimas semanas, como la del Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa , en Parque Chacabuco, la iglesia con mayor cantidad de vitrales de Buenos Aires, visible desde lejos por cualquiera que circule por la autopista 25 de Mayo.