El tiempo mejora en Buenos Aires este 2 de noviembre: se alejan las lluvias y sube la temperatura

El inicio de la semana se presenta con una clara tendencia a la mejora del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense este lunes 2 de noviembre. Tras el paso de la inestabilidad registrada durante el fin de semana, la jornada comenzará con restos de nubosidad y probables precipitaciones residuales en las primeras horas de la madrugada.

Con el transcurso de las horas, el cielo tenderá a despejarse de forma gradual en toda la región metropolitana. El viento rotará desde el sector sur hacia el sudeste y este a velocidad moderada, permitiendo que la temperatura experimente un paulatino incremento respecto de los días previos.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para este lunes 2 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima registrada en torno a los 17 °C durante la madrugada. Por la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 24 °C, configurando una jornada templada y agradable en toda la capital y sus alrededores.

Con el transcurso de las horas, el cielo tenderá a despejarse de forma gradual en toda la región metropolitana.

La humedad se mantendrá elevada en las primeras horas, con registros cercanos al 90 %, aunque comenzará a descender a medida que avance el día hasta posicionarse alrededor del 63 % en horas de la tarde. La visibilidad se mantendrá normal y no se contemplan ráfagas de viento significativas.

Durante la mañana, el cielo oscilará entre mayormente nublado y parcialmente nublado. La probabilidad de lluvias caerá drásticamente hacia el mediodía, situándose por debajo del 10 % para la tarde y la noche en CABA y el AMBA.

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Hacia el final de la tarde y las primeras horas de la noche, las condiciones meteorológicas se consolidarán estables, con un ambiente templado donde la marca térmica descenderá paulatinamente hasta ubicarse cerca de los 19 °C antes de la medianoche.

Alertas y pronóstico extendido

En el plano nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no mantiene avisos de nivel amarillo o naranja vigentes para el área metropolitana de Buenos Aires durante este inicio de jornada, marcando un escenario de tranquilidad meteorológica en el centro del país.

La proyección para el martes 3 indica un retorno transitorio de la inestabilidad en la región central, con una mayor probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas, acompañadas por un moderado descenso en las temperaturas máximas, que rondarán los 20 °C.

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A partir del miércoles 4 y jueves 5, la atmósfera volverá a estabilizarse rápidamente en el AMBA, con el regreso pleno del sol y marcas máximas en ascenso sostenido que tocarán los 25 °C.

De cara al próximo fin de semana, los modelos sugieren un nuevo pasaje frontal hacia el viernes 6 con precipitaciones breves, seguido por un posterior ingreso de aire frío y seco que dejará un sábado 7 y domingo 8 con ambiente muy fresco y registros máximos por debajo de los 20 °C.