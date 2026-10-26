Avanzan los preparativos en Córdoba para recibir al papa León XIV: obras en el centro, transporte gratis y Papamóvil

La provincia de Córdoba avanza con los preparativos y el operativo logístico para recibir al papa León XIV. Las autoridades provinciales y municipales definieron los detalles organizativos que abarcan desde el acondicionamiento del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) hasta un esquema de transporte público y nuevas obras en el centro de la ciudad.

El Sumo Pontífice confirmó su viaje a la Argentina, donde arribará el domingo 8 de noviembre por la tarde, luego de un breve paso por Uruguay y que incluirá posteriormente a Perú. En nuestro país permanecerá hasta el 11 de noviembre y tendrá actividades también en Buenos Aires y Luján.

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"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", publicó el Santo Padre.

Obras, movilidad y despliegue en FAdeA

El hito central de la visita de León XIV será la la celebración de la Misa Central en el terreno de la FAdeA, donde también funcionará el espacio "Papa Fest" y el hospital bautizado "Nuestra Madre Teresa de Calcuta". El operativo coordinado por la Municipalidad contempla una superficie total de 117 hectáreas.

El acondicionamiento técnico e infraestructura en el terreno de la fábrica aeronáutica demandó una intervención a gran escala. Se montaron más de 12 kilómetros de fibra óptica y el predio se dividió en 58 sectores de 100 por 100 metros, cada uno equipado con pantallas y sistemas de sonido.

El operativo coordinado por la Municipalidad contempla una superficie total de 117 hectáreas

En cuanto al resguardo de la salud, el dispositivo abarcará 1.100 personas de asistencia médica, la instalación de 10.000 baños químicos, dos hospitales de campaña instalados en los accesos norte y sur del predio y el despliegue de más de 80 ambulancias.

Obras en 20 cuadras de las calles del centro de la ciudad

A dos semanas de la llega del papa León XIV a Córdoba, finalizaron los trabajos de repavimentación de 20 cuadras de las calles General Paz y Veléz Sarsfield, dos de las arterias céntricas por las que circulará el Pontífice durante su visita del martes 10 de noviembre.

La intervención abarco 2.050 metros de calzada, entre Santa Rosa y la Plaza de las Américas, un corredor de circulación que conecta distintos sectores de la Capital y que forma parte del itinerario anunciado por la Arqudiócesis de la provincia.

La intervención abarco 2.050 metros de calzada

De acuerdo con el itinerario difundido, León XIV llegará al centro desde el sector de El Tropezón, después de celebrar una misa en el predio de FAdeA. Se trasladará inicialmente en un vehículo dentro de una cápsula de seguridad hasta la intersección de avenida Colón y Santa Fe, donde subirá al papamóvil.

Desde allí avanzará por avenida Colón, continuará por General Paz y Velez Sarsfield y tomará Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado de Córdoba, donde esta previsto un saludo desde el balcón. Posteriormente, volverá a circular en papamóvil hasta la Catedral.

Transporte público gratis

En materia de movilidad urbana, el intendente Daniel Passerini confirmó que el transporte de pasajeros no tendrá costo para los usuarios durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre.

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Asimismo, se implementarán servicios especiales de 300 colectivos distribuidos equitativamente entre zonas norte y sur de la capital para aproximar a los fieles a los accesos del predio FAdeA.

A esa red de traslados se sumarán 80 unidades destinadas de forma exclusiva a los participantes de la actividad ecuménica en la Catedral, además de 30 ómnibus en el estadio Kempes que operarán como punto de concentración para el personal voluntario, equipos sanitarios y de logítsica.