Argentina superó el millón de casos de enfermedad tipo influenza: qué muestra el último informe

Argentina acumula 1.108.586 casos notificados de enfermedad tipo influenza en lo que va de 2026, con una tasa de incidencia de 2.385,8 por cada 100.000 habitantes. El registro incluye 26.961 nuevas notificaciones correspondientes a la semana epidemiológica 40, incorporadas en la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana 41.

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Las cifras se conocen en un escenario de descenso de la circulación de virus respiratorios. La actualización difundida por el Ministerio de Salud de la Nación el 27 de octubre también informó una reducción semanal de las neumonías y la continuidad del predominio del virus sincicial respiratorio (VSR) entre los pacientes hospitalizados bajo vigilancia.

El volumen acumulado de notificaciones refleja la carga de enfermedad registrada durante el año. Sin embargo, para interpretar la situación actual resulta necesario distinguir ese total de lo ocurrido en las últimas semanas: que el acumulado supere el millón de casos no significa, por sí solo, que los contagios estén aumentando.

Qué significa enfermedad tipo influenza

La denominación enfermedad tipo influenza (ETI) corresponde a una definición clínica utilizada en la vigilancia epidemiológica. Comprende cuadros con fiebre de al menos 38 °C y tos de menos de diez días de evolución, sin otra causa definida.

Por ese motivo, el total informado no debe interpretarse como una cantidad equivalente de infecciones por influenza confirmadas mediante estudios de laboratorio. La categoría permite registrar cuadros compatibles y seguir su evolución, mientras que la identificación del virus requiere una investigación específica.

También hay una diferencia entre la edición del informe y el período al que corresponden sus datos: aunque la actualización pertenece al BEN de la semana epidemiológica 41, las 26.961 nuevas notificaciones de ETI corresponden a la semana 40. Esa precisión permite ubicar temporalmente el registro y evita presentar las cifras como si describieran los casos ocurridos el día de publicación.

Las neumonías registraron una caída semanal

En el caso de la neumonía, se notificaron 3.274 nuevos cuadros, frente a los 4.484 consignados para la semana anterior. La diferencia fue de 1.210 casos, equivalente a una disminución aproximada del 27%, calculada sobre los valores informados.

Con esa actualización, el acumulado anual alcanzó las 142.177 notificaciones, por debajo de los registros de años anteriores, según el resumen de la cartera sanitaria.

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La reducción describe el comportamiento de las notificaciones entre dos semanas. Por sí sola, esa comparación no permite establecer qué factores explican la baja ni atribuirla a una única medida de prevención.

En paralelo, la bronquiolitis en menores de dos años sumó 3.204 nuevos casos, con un total acumulado de 123.834. El registro se mantiene dentro de los límites esperados del corredor endémico y por debajo de las notificaciones de los años históricos anteriores a 2024. Ese corredor funciona como una referencia para comparar el comportamiento observado con el de períodos previos.

Qué virus se detectaron entre los pacientes estudiados

La vigilancia de laboratorio permite complementar los registros clínicos y conocer cuáles son los virus presentes en las muestras analizadas.

En la vigilancia centinela ambulatoria se identificaron cinco casos de influenza y ocho de VSR durante las últimas cuatro semanas consideradas. En los pacientes internados por infección respiratoria aguda grave, el VSR continuó siendo el virus predominante, aunque disminuyó el número absoluto de detecciones.

Dentro de ese último sistema se estudiaron 590 casos en las cuatro semanas analizadas. Se informaron 132 positivos para VSR, 35 para influenza y ocho para SARS-CoV-2. El reporte también consignó dos codetecciones de influenza y VSR, y otras cuatro de SARS-CoV-2 y VSR.

Las codetecciones indican que se identificó más de un virus en un mismo caso. Por esa razón, los resultados por agente no deben sumarse automáticamente como si todos correspondieran a personas diferentes.

Además, estas cifras pertenecen a los pacientes incluidos en los dispositivos de vigilancia. Su alcance es distinto del acumulado nacional de enfermedad tipo influenza: aportan información sobre los virus identificados en las muestras estudiadas y no representan el total de infecciones ocurridas en la población.

Vacunación y protección durante los primeros meses de vida

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación contra influenza, neumococo, tos convulsa y VSR, según las indicaciones correspondientes a cada grupo.

La estrategia contra el virus sincicial respiratorio incluye la vacunación durante el embarazo, entre las semanas 32 y 36 y seis días de gestación. Su finalidad es que los anticuerpos maternos lleguen al bebé a través de la placenta y contribuyan a protegerlo durante sus primeros seis meses, una etapa especialmente vulnerable a las infecciones respiratorias bajas.

Para 2026, la campaña nacional comenzó el 12 de enero. El Ministerio estableció que su duración se determina mediante el seguimiento epidemiológico de la circulación viral. La inmunización materna busca reducir los cuadros graves de bronquiolitis y neumonía, así como las internaciones y otras complicaciones en los recién nacidos.

La prevención cotidiana también incluye el lavado frecuente de manos, cubrirse con el pliegue del codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar y permanecer en el hogar cuando se está enfermo, medidas que ayudan a limitar la propagación del VSR y de otras infecciones respiratorias.