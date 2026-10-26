Passerini recorrió el predio donde el papa León XIV celebrará una misa en Córdoba: los detalles del operativo

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, recorrió este lunes 26 de octubre el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde el papa León XIV celebrará una misa el próximo martes 10 de noviembre, a las 10 de la mañana. Durante la visita, el jefe municipal supervisó los preparativos y brindó detalles del operativo de seguridad, transporte y asistencia sanitaria previsto para recibir a una multitud de peregrinos.

La recorrida contó con la participación de funcionarios provinciales, municipales y representantes de FAdeA, además de medios de comunicación. La actividad coincidió con la confirmación oficial del Vaticano de que el Pontífice realizará su viaje a la Argentina, después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente.

Cómo será el operativo para recibir al papa León XIV en Córdoba

Passerini destacó la magnitud de los preparativos y advirtió que la llegada al predio exigirá planificación y varias horas de anticipación por parte de quienes quieran participar de la celebración religiosa. "Esto es una peregrinación", remarcó el intendente, al explicar que los asistentes deberán contemplar los tiempos de traslado y las distancias que tendrán que recorrer a pie.

El operativo comprende una superficie total de 117 hectáreas, distribuidas entre el sector principal de la misa y el espacio destinado al denominado Papa Fest, ubicado detrás del Hospital de Pronta Atención "Madre Teresa de Calcuta".

Las autoridades trabajan en la adecuación de los accesos, la organización de los espacios y la coordinación de los servicios necesarios para garantizar el desarrollo de la jornada. "Esto va a ser equivalente a ocho Cosquín Rock. Hay mucha organización", sostuvo Passerini, en referencia a la dimensión logística que representa la visita del Santo Padre.

Cómo funcionarán los 300 colectivos gratuitos para los peregrinos

Uno de los principales ejes del operativo será el transporte público. La Municipalidad dispondrá de 300 colectivos gratuitos para trasladar a los fieles hasta las inmediaciones de FAdeA.

Del total de unidades previstas, 150 partirán desde la zona sur de Córdoba y otras 150 desde la zona norte, con recorridos especialmente organizados para facilitar el acceso.

Sin embargo, los colectivos no llegarán directamente hasta el lugar donde se celebrará la misa. Los asistentes deberán caminar al menos tres kilómetros desde los puntos de descenso habilitados.

Además, las autoridades confirmaron que el transporte urbano será gratuito durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, con un esquema especial para atender la convocatoria.

Cuándo abrirán las puertas y a qué hora se cerrará el ingreso

La organización estableció horarios estrictos para ingresar al predio, debido a las condiciones de seguridad que requiere la presencia del Pontífice. Las puertas se abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18, permitiendo que los peregrinos comiencen a ingresar desde la tarde anterior a la celebración.

La jornada también incluirá una vigilia juvenil, prevista para las 22, como parte de las actividades religiosas que antecederán a la llegada de León XIV. El ingreso se cerrará definitivamente el martes 10 a las 6 de la mañana, cuatro horas antes del comienzo de la misa. Quienes lleguen después de ese horario no podrán ingresar al sector habilitado.

Qué medidas de seguridad y asistencia sanitaria se implementarán

El despliegue contará con la participación de Gendarmería Nacional, que estará a cargo de la seguridad interna del predio, en coordinación con las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

También se prevé la intervención de 1.100 efectivos de salud y 10.000 voluntarios, destinados a colaborar con la asistencia y orientación de los peregrinos.

Por otra parte, las autoridades anunciaron que el martes 27 de octubre se presentará oficialmente el sitio web elpapaencordoba.com.ar, donde se concentrará la información sobre accesos, servicios, traslados y recomendaciones.

Qué confirmó el Vaticano sobre la visita de León XIV

Este lunes, la Santa Sede ratificó que León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, después de recibir evaluaciones médicas favorables tras su reciente operación.

Según el comunicado oficial, los profesionales que atienden al Pontífice determinaron que no existen contraindicaciones médicas que impidan realizar el viaje.

En Córdoba, el Papa llegará el martes 10 a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y presidirá la misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA.

La ceremonia será uno de los acontecimientos centrales de su visita al país. Por eso, Passerini insistió en la importancia de que los fieles organicen su llegada con anticipación y tengan presente el carácter multitudinario del encuentro: "Esto es una peregrinación".