La Marcha Universitaria dominó la conversación digital pero Milei y el gobierno recuperan reputación

El reclamo universitario volvió a instalarse como uno de los principales focos de presión digital sobre el gobierno de Javier Milei. La quinta Marcha Universitaria consiguió interpelar a la Casa Rosada y al Presidente en las redes sociales, aunque el impacto no logró sostenerse durante toda la semana y ambos terminaron el período con una recuperación en sus indicadores de reputación, según el último informe de Monitor Digital.

El relevamiento correspondiente a la semana 148 muestra además un cambio en la agenda: los asuntos internacionales, que durante septiembre habían ganado espacio, fueron desplazados por discusiones domésticas vinculadas con el Congreso, los DNU y el financiamiento de las universidades.

Qué temas dominaron la conversación sobre Milei

La política volvió a convertirse en el principal territorio de conversación alrededor del Presidente. Según Monitor Digital, casi cuatro de cada diez menciones vinculadas con Milei estuvieron relacionadas con cuestiones políticas.

En el caso de la Casa Rosada, esa proporción fue menor y quedó apenas por encima del 30%. La diferencia refleja que el Presidente aparece más asociado a la disputa política, mientras que las referencias al Gobierno incorporan en mayor medida temas relacionados con la administración y las decisiones de gestión.

El propio informe resume ese fenómeno al señalar que hablar digitalmente de la Casa Rosada implica, en buena medida, hablar de Milei. El apellido del mandatario fue el término predominante, por encima del resto de las referencias personales e institucionales.

Cómo impactó el reclamo universitario

Alrededor de Milei aparecieron tres núcleos principales de conversación. El primero estuvo relacionado con la disputa parlamentaria e incluyó términos como Congreso, ley, DNU, oposición y proyecto.

El segundo quedó directamente vinculado con el financiamiento universitario y las movilizaciones, mientras que un tercer grupo reunió preocupaciones económicas y sociales, entre ellas trabajo, economía, derechos y pueblo.

La marcha logró así instalar el problema universitario dentro de una discusión política más amplia. Sin embargo, el relevamiento sostiene que el impacto sobre la reputación digital de Milei y del Gobierno se moderó posteriormente, permitiéndoles cerrar la semana en recuperación.

Cuánto peso tuvieron la política y la gestión

En las menciones específicas sobre la Casa Rosada, Política representó el 30,4% de la conversación y Gestión otro 20,3%.

Sumadas, ambas categorías concentraron el 50,7% de todo el diálogo digital sobre el Gobierno. Es decir, más de la mitad de las publicaciones estuvieron relacionadas directamente con la disputa política o con decisiones de la administración nacional.

Al mismo tiempo, disminuyó el peso de las cuestiones internacionales. Estados Unidos, Reino Unido y otros actores externos continuaron apareciendo, pero con una presencia considerablemente inferior a la registrada semanas atrás.

El escenario digital volvió así a concentrarse en la agenda interna: el Congreso, las universidades y las decisiones de gestión recuperaron el centro de una conversación en la que Milei continúa funcionando como la principal referencia del Gobierno nacional.