Fuerza Suma reclamó al Senado la aprobación urgente de la ley contra la ludopatía y las apuestas online

Fuerza Suma reclamó al Senado de la Nación la aprobación urgente de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, mediante una carta enviada a todos los legisladores de la Cámara alta. La organización advirtió sobre el crecimiento de las apuestas digitales entre niños, adolescentes y jóvenes, y alertó que la iniciativa, aprobada por Diputados en noviembre de 2024, podría perder estado parlamentario si no avanza su tratamiento.

La presentación se suma al reclamo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que también solicitó una respuesta legislativa frente al impacto social de las apuestas digitales. Desde Fuerza Suma sostuvieron que se trata de "un problema humano y social que requiere una respuesta urgente del Estado", mediante políticas de prevención, protección y regulación.

Por qué Fuerza Suma reclama una ley contra la ludopatía

La organización, que se presenta como una nueva corriente de opinión no partidaria, fue constituida para promover el desarrollo integral, un gobierno de unidad nacional y los principios de la doctrina social de la Iglesia. En su comunicado, advirtió que "la expansión de las apuestas digitales afecta especialmente a niños, adolescentes y jóvenes", un fenómeno cuyas consecuencias, según señaló, exceden ampliamente a las personas que participan directamente de estas actividades.

Para Fuerza Suma, los efectos del juego problemático "comprometen la economía familiar, deterioran los vínculos y repercuten en las escuelas y las comunidades". La entidad considera necesario que el Estado establezca medidas eficaces de prevención, protección y regulación de la publicidad y del acceso a las plataformas de apuestas.

En ese sentido, remarcó que el problema requiere una respuesta integral que contemple tanto la protección de los menores como las consecuencias económicas y sociales del juego compulsivo.

Qué establece el proyecto de ley que espera su aprobación en el Senado

La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. El texto establece restricciones a la publicidad de casas de apuestas, los patrocinios deportivos y las promociones destinadas a captar jugadores.

También contempla controles de identidad y edad para impedir el acceso de menores de 18 años, además de herramientas destinadas a prevenir conductas problemáticas relacionadas con el juego.Sin embargo, el proyecto permanece pendiente de aprobación en el Senado, donde fue girado a las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales.

La falta de una definición legislativa mantiene abierta la posibilidad de que la iniciativa pierda estado parlamentario, lo que obligaría a reiniciar su tratamiento para avanzar hacia una nueva ley.

La advertencia por el riesgo de perder estado parlamentario

Uno de los principales argumentos de Fuerza Suma es la necesidad de alcanzar acuerdos políticos antes de que venza el plazo para tratar el proyecto. "La gravedad de esta problemática y el riesgo de que la iniciativa pierda estado parlamentario exigen alcanzar los acuerdos necesarios para convertirla en ley", sostuvo la organización.

El planteo coincide con la posición expresada por la Pastoral Social, que recientemente dirigió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los senadores para solicitar que se reactive el debate.

La preocupación se concentra en la posibilidad de que una iniciativa que ya recibió el respaldo de Diputados quede sin tratamiento definitivo, mientras continúa la expansión de las plataformas de apuestas digitales.

Quiénes integran Fuerza Suma y respaldan el reclamo

La carta está acompañada por una Junta Promotora integrada por referentes del ámbito académico, empresarial, sindical, científico, periodístico y profesional. Entre sus integrantes figuran la artista Katja Alemann, el analista internacional José Miguel Amiune, la periodista Alicia Barrios, los economistas Noemí Brenta y Cristian Módolo, el empresario Osvaldo Cornide y el científico Fernando Stefani.

También participan el exdiputado nacional Antonio Bonifaci, el militar retirado Martín Paleo, la especialista en bioética Liliana Siede y el economista Martín Aguirre, entre otros.

Con este respaldo, Fuerza Suma busca impulsar una respuesta legislativa que trascienda las diferencias partidarias y permita avanzar en la prevención de la ludopatía.

El pedido dirigido a los senadores apunta a una definición concreta: alcanzar los acuerdos necesarios para sancionar la ley antes de que el proyecto pierda estado parlamentario.