Del fuego a la inteligencia artificial: ¿cuál fue el invento que más cambió la historia?

Qué invento cambió más profundamente la vida de la humanidad? La respuesta depende de qué aspecto de nuestra existencia se tome como referencia. A lo largo de la historia hubo innovaciones que permitieron sobrevivir, otras que prolongaron la vida y algunas que modificaron para siempre la manera de pensar y relacionarnos.

El fuego podría ocupar el primer lugar. Su dominio permitió cocinar los alimentos, obtener calor y protegerse de las amenazas del entorno. Cocinar mejoró la digestibilidad de muchos alimentos y contribuyó a reducir ciertos riesgos sanitarios. Fue mucho más que una herramienta: cambió la alimentación y las posibilidades de supervivencia de nuestra especie.

El inodoro y los sistemas de saneamiento también merecen un lugar destacado. La eliminación segura de los residuos y el acceso al agua potable ayudaron a reducir enfermedades y mejorar la salud pública. No tienen el atractivo de otros inventos, pero su impacto sobre la vida cotidiana fue extraordinario.

El petróleo, en tanto, se convirtió en uno de los motores de la economía moderna. Aunque la Revolución Industrial comenzó antes de que este recurso alcanzara su protagonismo, sus derivados impulsaron el transporte, la producción industrial y la expansión económica. Buena parte del mundo contemporáneo sería impensable sin la energía que proporcionó.

La imprenta protagonizó otra revolución: permitió reproducir textos a gran escala y multiplicar la circulación del conocimiento. Contribuyó a transformar la educación, la ciencia, la política y la cultura. Las ideas pudieron llegar a más personas y atravesar fronteras con una velocidad y un alcance desconocidos hasta entonces.

Siglos después, internet volvió a cambiar las reglas. La información comenzó a circular en tiempo real y las distancias perdieron parte de su importancia. Cambiaron el trabajo, la educación, el comercio, el entretenimiento y el periodismo. Pero esa conexión permanente también trajo desafíos: la desinformación, la sobreabundancia de contenidos y la dificultad para distinguir lo verdadero de lo falso.

En una categoría diferente aparece el Viagra. Desde su llegada al mercado, en 1998, transformó el tratamiento de la disfunción eréctil. Para millones de hombres significó recuperar una vida sexual que creían perdida. Además, contribuyó a poner en discusión temas vinculados con la sexualidad, el envejecimiento y la intimidad, históricamente rodeados de prejuicios y silencios.

Cada uno de estos avances modificó una dimensión de la experiencia humana. Pero ¿qué sucede cuando una tecnología empieza a intervenir en casi todas al mismo tiempo?

La inteligencia artificial, ¿el invento más importante?

La inteligencia artificial puede convertirse en un punto de inflexión comparable con los grandes inventos de la historia. No está limitada a una función específica: puede analizar información, generar textos e imágenes, traducir idiomas, asistir en investigaciones científicas y automatizar tareas que hasta hace poco requerían capacidades humanas.

Su impacto alcanza la medicina, la educación, la industria, el periodismo y la economía. Puede mejorar la productividad y facilitar el acceso al conocimiento, pero también plantea interrogantes sobre el empleo, la privacidad, la concentración del poder y la difusión de información falsa.

Hay una diferencia fundamental con las revoluciones anteriores. La imprenta multiplicó la difusión del conocimiento; internet aceleró su circulación. La inteligencia artificial, en cambio, también puede producir contenidos, interpretar datos y proponer soluciones. No se limita a transmitir información: participa en su elaboración y utilización.

Sin embargo, todavía es temprano para medir todas sus consecuencias. Sus respuestas pueden contener errores, reproducir prejuicios o presentar información falsa como verdadera. Su impacto dependerá de cómo se utilice, de los controles que existan y de las decisiones que tome la sociedad.

Quizás no haya una única respuesta a la pregunta inicial. El fuego permitió sobrevivir; el saneamiento ayudó a vivir mejor; la imprenta multiplicó las ideas; el petróleo impulsó la economía moderna; internet conectó al planeta y el Viagra cambió la vida íntima de millones de personas.

La inteligencia artificial promete influir en todos esos ámbitos, aunque todavía no sabemos hasta dónde llegará su transformación.

¿Estamos ante el invento más importante de la historia o todavía es demasiado pronto para afirmarlo? La respuesta no dependerá solamente de lo que la tecnología sea capaz de hacer, sino también de lo que la humanidad decida hacer con ella.