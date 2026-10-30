Video: el diputado kirchnerista Pietragalla a los empujones con la policía

Horacio Pietragalla Corti, diputado nacional de Unión por la Patria, protagonizó un cruce con efectivos de la Policía de la Ciudad durante un operativo contra un vendedor ambulante con discapacidad. El episodio ocurrió el miércoles 28 de octubre, cerca del Congreso, cuando los agentes intentaban secuestrar los cajones de fruta que el hombre ofrecía en la vereda.

