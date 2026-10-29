Política, jueces y empresarios: el círculo de poder porteño se reunió en una cena de la Policía de la Ciudad

Con una masiva convocatoria que reunió a más de 700 referentes de todo el arco político, judicial, empresarial y de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación de la Familia Policial llevó adelante su tradicional cena anual solidaria en el salón El Central de La Rural. Se trató de un evento que reunió desde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, hasta representantes de la UCR Capital como Daniel Angelici y Emiliano Yacobitti, pasando por el empresario Daniel Hadad y el referente del PJ capitalino Juan Manuel Olmos.

El momento central de la noche, cargada de sintonía entre los presentes, saludos y sonrisas, sin signos de tensión como pudo saber PERFIL, estuvo a cargo de la presidenta de la institución, Genoveva Ferrero, quien anunció oficialmente la creación del primer jardín maternal destinado a los hijos e hijas de los integrantes de la Policía de la Ciudad. El establecimiento comenzará a funcionar a partir de marzo en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y contará con salas especialmente acondicionadas para niños y niñas de 1, 2 y 3 años.

Jorge Macri en la cena de la Fundación Familia Policial

“Desde la creación de la Policía de la Ciudad, hace diez años, la puesta en marcha de este jardín maternal fue un sueño. Gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación de la Ciudad, hoy estamos dando un paso muy importante para seguir cuidando a quienes nos cuidan”, destacó Ferrero al cerrar sus palabras de agradecimiento. La iniciativa busca dar respuesta a una demanda histórica de las familias de la fuerza, ofreciendo un espacio de contención y desarrollo integral.

La apertura del jardín maternal se financiará en parte con lo recaudado en la gala y se sumará al esquema de asistencia que la entidad despliega de manera sostenida. Durante el último año, la Fundación otorgó más de 120 becas —diez de ellas universitarias— y propició la participación de más de 320 efectivos en talleres de capacitación y apoyo económico para viáticos y movilidad.

La organización brinda cobertura integral a más de 26.000 policías y 1.750 bomberos de la Ciudad, articulando recursos para asistir a familias en situaciones de vulnerabilidad social, personal o con integrantes con discapacidad.

Daniel Hadad en la cena de la Fundación Familia Policial.

Con la conducción de Juana Viale, la gala reflejó un fuerte respaldo transversal y que por un momento cerró la grieta que está trazada por políticos, empresarios y jueves. Porque hubo representación del Ejecutivo porteño con el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; y los ministros Horacio Giménez (Seguridad), Gabino Tapia (Justicia), Mercedes Miguel (Educación), e Ignacio Baistrocchi (Espacio Público), junto al secretario de Gobierno, Francisco Quintana.

El plano legislativo contó con la participación de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Pilar Ramírez, el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el senador nacional Sergio Uñac y el diputado Emilio Monzó.

En representación de la seguridad y la justicia asistieron el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Ariel Casaló; la subjefa, Carla Mangiameli; el subsecretario de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz; la jueza del Tribunal Superior de Justicia Marcela De Langhe; el fiscal general Martín López Zavaleta; y el fiscal federal Ramiro González, además de los jefes máximos de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional.

El cierre de la noche incluyó una subasta solidaria de obras de los artistas plásticos Milo Lockett y Nora Iniesta, una pieza del orfebre Carlos Pallarols y una camiseta de la selección argentina firmada por Lionel Messi.