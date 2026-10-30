Martín Menem le marcó la cancha a Bullrich: “El único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei, apuntó contra Patricia Bullrichpor sus aspiraciones de competir por la Presidencia en 2027. “El único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”, afirmó durante una charla con estudiantes de la Federación Universitaria del Río de la Plata, en una de las salas del Anexo del Congreso. El Presidente compartió el mensaje en su cuenta de X.

Menem se pronunció al ser consultado por una eventual candidatura de la senadora. En su respuesta, reivindicó la conducción de Milei y aseguró que dentro del partido hay una posición unánime sobre quién debe encabezar la propuesta electoral. “Está claro, el liderazgo de Javier es único, irrepetible. No va a haber un fenómeno de un outsider como pasó en la Argentina, ni en el momento en que ocurrió y todos los condimentos que tiene”, sostuvo. Y remarcó: “No hay dos candidatos a la presidencia en LLA”.

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Las diferencias con Bullrich

Los cortocircuitos entre Bullrich y el Gobierno vienen de hace tiempo. La senadora cuestionó la coordinación del Ejecutivo por los cambios en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y señaló que no había sido informada de su contenido, pese a integrar la mesa política. También expresó reparos sobre la estrategia legislativa para la Ley de Tierras, y pidió cambios para que los resultados económicos lleguen a los hogares.

En los últimos días, además, Bullrich faltó a la reunión de gabinete del lunes y se diferenció del Presidente cuando, en la cena de la Fundación Faro, evitó sumarse a los aplausos tras su ataque a los periodistas. Según distintas versiones, la senadora está decidida a competir por la Presidencia en 2027: ya lo habría planteado ante sus compañeros de bloque y senadores aliados, y su posible candidatura se comenta incluso entre gobernadores radicales que podrían acompañarla en una alternativa al oficialismo.

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Sus cuestionamientos se conocieron poco después de que compartiera una foto abrazada a Milei durante esa misma cena, una publicación que el mandatario replicó en sus redes sociales.

Según distintas fuentes del oficialismo, Milei bajó la orden de no confrontar con la senadora, aunque los desplantes de la exministra de Seguridad cayeron muy mal en el entorno de Karina Milei.

IC