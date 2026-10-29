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Mariana Brey dijo que a Milei "le queda muy bien" insultar

Con Reynaldo Sietecase, el panelista comparó al Presidente con Cristina Kirchner y Jorge Lanata y justificó las diferencias por el estilo de cada uno.

Mariana Brey dijo que a Milei "le queda muy bien" insultar
Mariana Brey | Mariana Brey
Franco Guareschi
29-10-2026 | 18:12

Mariana Brey encontró una razón de estilo para defender los insultos de Javier Milei . Durante una entrevista con Reynaldo Sietecase en Enemigos del Rey, por el canal de streaming Ahora Play, sostuvo que las malas palabras no tienen el mismo efecto en todas las personas. Cuando el conductor le preguntó si al Presidente le quedaban bien, respondió: “Sí, le queda muy bien” .

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