Mariana Brey dijo que a Milei "le queda muy bien" insultar

Mariana Brey encontró una razón de estilo para defender los insultos de Javier Milei . Durante una entrevista con Reynaldo Sietecase en Enemigos del Rey, por el canal de streaming Ahora Play, sostuvo que las malas palabras no tienen el mismo efecto en todas las personas. Cuando el conductor le preguntó si al Presidente le quedaban bien, respondió: “Sí, le queda muy bien” .

