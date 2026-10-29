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Los hermanos Passaglia anunciaron que uno de ellos será candidato a presidente en 2027: “Nos vamos a parar enfrente de Milei y del kirchnerismo”

Santiago y Manuel Passaglia anunciaron en un video que uno de los dos competirá por la Presidencia con su partido, Hechos. Criticaron con dureza la motosierra de Milei, descartaron una alianza con el peronismo y adelantaron que presentarán candidatos a gobernador y a intendentes en los 135 municipios bonaerenses.

Los hermanos Passaglia anunciaron que uno de ellos será candidato a presidente en 2027: “Nos vamos a parar enfrente de Milei y del kirchnerismo”
Manuel y Santiago Passaglia
28-10-2026 | 21:31

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia anunciaron este miércoles que uno de los dos será candidato a presidente en 2027 por Hechos, el espacio político que fundaron en San Nicolás de los Arroyos.

El anuncio lo hicieron en un video difundido en redes sociales, en el que criticaron al presidente Javier Milei y rechazaron un eventual regreso del kirchnerismo al poder. “Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás”, plantearon.

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“No te podés rendir ahora. Sabemos el laburo que vos y tu familia están haciendo, por eso vamos a hacer que ese esfuerzo valga la pena. Hace años que los gobiernos están muy lejos de tu realidad y de la del resto de los argentinos. Cambiaron de color, excusa y bandera, pero el que se sigue deslomando para vivir sos vos”, comienza el mensaje.

Además, cuestionaron con dureza las medidas económicas del oficialismo: “Milei llegó gracias a una motosierra. Supo romper muchas cosas, pero no sabe construir lo que viene. La motosierra fue cruel y pasó por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”.

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Al definir el perfil de Hechos, los dirigentes nicoleños evitaron presentarse como una opción intermedia: “No venimos a caminar por el medio ni a correrlos desde atrás. Nos vamos a parar enfrente, bien enfrente de Milei y del kirchnerismo. Ni a vos ni a nosotros nos van a hacer creer que las únicas opciones para la Argentina son dos modelos que fracasaron”.

También descartaron un acercamiento con el peronismo: “No tienen chance. Son lo peor que le pasó a la Argentina. Los argentinos no vamos a volver atrás y perder todo”.

Aunque todavía no se sabe cuál de los dos se postulará a la Presidencia, los hermanos confirmaron su intención de competir a nivel nacional. Además, anunciaron que Hechos presentará candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires y a intendentes en los 135 municipios bonaerenses. Sin embargo, no buscarán la reelección en San Nicolás.

IC/MSS

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