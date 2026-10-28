La ONU enfría las expectativas de Cristina Kirchner: “Una decisión sobre el caso no es inminente”

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de Cristina Kirchner y advirtió que el procedimiento podría extenderse durante varios años. “Una decisión sobre el caso no es inminente”, sostuvo el organismo ante una consulta sobre la presentación de la expresidenta.

“Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente”, respondió el organismo, según informó la agencia EFE.

La aclaración no implica un rechazo del planteo. El Comité todavía debe determinar si admite a trámite la presentación de la exmandataria, que busca cuestionar internacionalmente la sentencia que le impuso seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema en 2025.

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Dalbón reclama una resolución cautelar sobre la inhabilitación

Tras conocerse la respuesta de Naciones Unidas, el abogado Gregorio Dalbón distinguió entre el análisis de fondo del reclamo y las medidas cautelares solicitadas por la defensa.

“Hay dos cuestiones bien diferentes. Una es la cuestión de fondo, que ciertamente tarda por la cantidad de casos que tienen. La otra situación que no debería tardar es la cautelar en relación con la inhabilitación perpetua”, sostuvo.

El letrado argumentó que la prohibición de ejercer cargos públicos vulnera derechos humanos y pidió que se suspenda hasta que exista una resolución definitiva. También cuestionó las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta y las restricciones sobre las visitas, los horarios y el acceso al aire libre.

“Lo que están haciendo con CFK es una solapada pena de muerte civil desde el punto de vista político con la inhabilitación perpetua”, afirmó Dalbón. Sus declaraciones expresan la posición de la defensa y no implican que el Comité haya concedido las medidas solicitadas.

Los pedidos de la defensa ante Naciones Unidas

La presentación de los abogados de Cristina Kirchner incluye tres solicitudes cautelares: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además, el equipo jurídico incorporó nuevos argumentos y documentación para respaldar su reclamo. Según informó TN, la defensa denunció presuntos actos de intimidación posteriores a la presentación original, aportó documentación de la causa Cuadernos que considera relevante para cuestionar fundamentos de la condena en Vialidad y objetó la difusión de imágenes del allanamiento al domicilio de la expresidenta.

Los abogados sostienen que durante el proceso judicial se vulneraron derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El planteo busca que el Comité examine esos argumentos y las consecuencias de la sentencia.