Jorge Macri celebró la visita del papa León XIV y le abrió las puertas de Buenos Aires: “Será su casa”

La confirmación que buena parte de la Iglesia argentina esperaba finalmente llegó desde el Vaticano, con el anuncio de la visita del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira por América Latina que también incluye a Uruguay y Perú. Al conocerse la noticia, el Pontífice expresó su alegría por regresar a una región que marcó su vida: “ Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida ”.

Apenas se enteró de la noticia, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , salió a celebrar su llegada. " ¡Qué gran emoción la confirmación de su visita! Esperamos y preparamos su presencia entre nosotros con mucha alegría y esperanza. La Ciudad de Buenos Aires será su casa, donde millones de peregrinos lo recibiremos con el corazón y los brazos abiertos", escribió en sus redes sociales.

La visita había despertado una expectativa particular por el estado de salud del Sumo Pontífice, quien fue sometido a una operación el martes 13 de octubre, después de que los estudios detectaran una "lesión en el pulmón derecho" .

Afortunadamente, la evolución favorable permitió despejar las dudas sobre el viaje. Una parte médica aseguró que “la recuperación posoperatoria del Santo Padre sigue avanzando” y que los controles médicos mostraron una condición favorable .

Desde el Vaticano explicaron que su agenda se adapta a las recomendaciones médicas y que los períodos de descanso siguen siendo una prioridad. De hecho, los médicos le desaconsejaron trasladarse en helicóptero a Asís para participar de un encuentro interreligioso previsto para el 27 de octubre.

Por ahora, los análisis confirmaron que la enfermedad está localizada y que no necesitaba un tratamiento oncológico adicional, según informó la Santa Sede. Su médico personal, Luigi Carbone , se tomó tranquilidad sobre su recuperación y aseguró que “no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”.

La confirmación también generó reacciones en otros distritos. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , tuvo la noticia y aseguró que la provincia lo espera “ con los brazos abiertos” . “Nuestra provincia se está preparando para recibirte”, escribió.

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A su vez, el presidente Javier Milei , por su parte, compartió el mensaje del Papa y expresó su alegría por el anuncio.

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La agenda de León XIV en Buenos Aires

El Papa llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá rumbo a Perú. A lo largo de esos cuatro días tendrá reuniones con las máximas autoridades nacionales, celebrará misas y participará de encuentros con representantes de la Iglesia, organizaciones sociales y jóvenes.

Su cronograma previsto incluye una reunión con Milei en la Casa Rosada , además de una visita al Palacio Libertad . También contempla una misa en Palermo , un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina y una reunión con referentes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín .

​El Palacio Libertad, en el centro porteño

Uno de los momentos centrales será la celebración religiosa en el Monumento a los Españoles , en Palermo, prevista para el lunes 9 de noviembre. Al día siguiente, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con integrantes de la Iglesia local.

​El Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo

Esta agenda también incluye una vigilia con jóvenes en Buenos Aires y una visita al Complejo Penitenciario Federal . El miércoles 11, antes de abandonar el país, el Papa celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján , uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.

Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto ​La Basílica de Nuestra Señora de Luján

MV