Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y denunció un fallo “contradictorio, sesgado y de tintes políticos”

El exreferente de La Libertad Avanza José Luis Espert s alió a contraatacar después de que la Justicia lo procesara por presunto lavado de activos por una transferencia de US$ 200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado . Sus abogados presentaron dos recursos para que la Cámara Federal de San Martín revise la resolución, revoque el procesamiento y dicte su sobreseimiento.

Su descargo público cuestionó con dureza los fundamentos del fallo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, al que calificó de “ contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos ”. La presentación también busca dejar sin efecto el embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y la prohibición de salir del país , dos medidas que el magistrado dispuso al procesarlo.

Aunado a ello, defendió la legalidad de la transferencia que recibió en enero de 2020 y cuestionó que el juez avanzara con el procesamiento pese a que todavía espera información de Estados Unidos para determinar el origen de los fondos. “ Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera ”, sostuvo.

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También cuestionó que el magistrado considerara que debía conocer las presuntas actividades ilícitas de Machado a partir de conversaciones que, según su versión, ocurrieron quince meses después de recibir la transferencia. “ ¿Debo ser clarividente yo? ”, ironizó. Otro de los ejes de su defensa es que “ Acá no hubo nada escondido ”. Espert argumentó que el dinero llegó mediante una transferencia bancaria internacional a una cuenta a su nombre y que las compras posteriores de vehículos registrados quedaron.

En esa línea, insistió en que el contrato de consultoría no fue utilizado ante bancos ni organismos públicos para justificar el movimiento de fondos durante cinco años. Por eso, sostuvo que no pudo funcionar como una pantalla para blanquear dinero.

Segundo por esto, la defensa apuntó contra el alcance de las medidas cautelares. Espert cuestionó la decisión del magistrado y sostuvo que las restricciones no tienen justificación: “El fallo dice dos veces, con palabras expresas, que no existen riesgos procesales ”.

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Además, cuestionó el monto del embargo y apuntó contra la falta de fundamentos para fijarlo. “Un embargo de mil millones de pesos sin un solo cálculo que explique cómo llega a esa cifra”, criticó. “Un verdadero despropósito ”, definió al referirse a los embargos dispuestos sobre los tres procesados.

Varianza S.A., la empresa de Espert y su esposa

José Luis Espert y María Mercedes González

En el caso de Varianza S.A., la empresa de consultoría que constituyó en 2019 junto a su esposa, María Mercedes González, Espert sostuvo que la participación de la firma en la operación fue marginal. La sociedad también fue procesada y enfrenta un embargo de $500 millones. Su descargo aseguró que Varianza “nunca facturó a Machado ni a empresa ligada a él, ni recibió un dólar de la operación”.

Según argumentó, lo único que se le atribuye a la compañía es “haber registrado sueldos en sus libros y haberlos declarado ante el fisco”. En esa línea, cuestionó que el juez haya dispuesto su procesamiento pese a que el propio fallo calificó la intervención de la firma como “de escasa relevancia”.

También consideró desproporcionado el embargo, al señalar que la suma impuesta equivale a “más de cuatrocientas veces el importe al que el mismo juez acotó su participación”.

MV