Encuesta 2027: quién gana hoy el duelo Milei-Kicillof y cómo impactan los "efectos" Macri y Villarruel

La encuesta de octubre de la consultora Delfos analizó los escenarios electorales para 2027, con una particularidad: midió con todos los candidatos posibles juntos, pero también lo hizo excluyendo a dos del segundo pelotón, para saber cómo incidirían esos votos en la suma de quienes aparecen como los favoritos.

De ese forma, se puede percibir de qué forma impactarían un "efecto Villarruel" y un "efecto Macri" en el caso de que la actual vicepresidenta y el expresidente decidieran participar con una candidatura.

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Para empezar, en la consulta medida por fuerzas, el peronismo/kirchnerismo le saca una ventaja de 5 puntos a La Libertad Avanza, con 37,5% contra 32,5%. Lejos llegan la izquierda, con un 6,1% y el PRO, con un 5,9%.

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En el subibaja que marcan la tendencias, las dos fuerzas que suben comparadas con la medición de septiembre son la identificada con el color celeste (del 36,7% al 37,5%) y la de color amarillo (del 5,2% al 5,9%).

Aunque el ascenso es leve, se puede decir que hoy son los dos espacios que, de un lado y del otro, se benefician del desgaste de Javier Milei y su gobierno.

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Sin embargo, cuando la consulta es por candidatos, el Presidente remonta un poco. Axel Kicillof está arriba, con un 36,4%, pero Milei llega a un 32,9%.

Tercera, pero a distancia, está la diputada Myriam Bregman, que suma un 7,5%, nada desdeñable si se compara con los habituales techos nacionales de la izquierda.

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Cuarto entra Mauricio Macri, con un 4,8% y quinta Victoria Villarruel, con un 3,8%.

Y justamente la consultora probó sacando de las opciones a esos dos dirigentes para volver a medir al resto.

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Sin Villarruel, los votos se reparten entre varios candidatos, incluso la izquierda se favorece, con una suba de 0,6 puntos porcentuales.

Pero el que más se estira es Kicillof, que llega al 38% y le saca más de 5 puntos a Milei.

Perfil electoral

El otro escenario es la consulta sin Villarruel y sin Macri. Y ahí el claro beneficiado es Milei, quien le recorta bastante a Kicillof: quedan 38,6% a 35,2%.

La conclusión evidente es que un posible candidatura del dirigente que condujo al país entre 2015 y 2019 le resta posibilidaes al actual mandatario.

FICHA TÉCNICA. Objetivo metodológico: investigación sistemática y cuantitativa, sobre indicadores vinculados a la situación política del país. Unidad de análisis: relevamiento sobre unidades muestrales tomadas del universo constituido por habitantes de la Argentina mayores de 18 años. Tipo de muestra: encuesta directa, individual y CAWI (online). Tamaño de la muestra: 4.995 casos. Instrumentos: planillas individuales con interrogantes abiertos, cerrados y de múltiple opción. Fecha del campo: el relevamiento se realizó entre los días 20 al 26 de octubre de 2026. Nivel de confianza: con una confiabilidad del 0,95 el cálculo arroja un error de muestreo de +/- 1,5%.

LT