El PRO y un mensaje que desafía al Gobierno en medio de la tensión con Brasil

El Gobierno sumó un nuevo foco de conflicto durante la jornada de este martes: el PRO, uno de sus aliados parlamentarios y con quien teje conversaciones en una mesa quincenal, cuestionó la política exterior libertaria. Lo hizo con un mensaje contundente en X pidiendo diálogo y en el día en que el oficialismo ratificó que no habrá expresiones sobre el triunfo de Lula da Silva.

En la red social de microblogging, el partido de Mauricio Macri sostuvo: “Brasil ya eligió, Israel vota hoy y en las próximas semanas votan Estados Unidos y España. Cada elección redefine prioridades y alianzas. La Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de los argentinos”.

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Las palabras estuvieron precedidas de otro gesto de la administración de Javier Milei sobre la victoria del Partido de los Trabajadores en el país vecino: confirmó que no habrá expresiones. Ni siquiera de funcionarios, como reveló PERFIL, con una bajada de línea muy clara.

Lo hizo a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien ante una consulta de la prensa acreditada solo dijo "se tomó nota del resultado electoral" y reiteró que no habrá una comunicación oficial.

x PRO

Bajo ese contexto, el vocero aclaró que la decisión del Gobierno no afectará las relaciones bilaterales y remarcó que la Argentina y Brasil son "dos pueblos hermanos" que mantienen importantes vínculos comerciales y forman parte del Mercosur.

"Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan, no esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur", aseguró.

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La acción del PRO apareció en momentos en los que las charlas con representantes de la gestión libertaria, que se producen en Casa Rosada cada 15 días, no muestran avances. Todavía persisten diferencias en torno al proyecto de ley de reforma electoral por ejemplo y cómo se van a definir las candidaturas en 2027.

En el lado amarillo, el jefe del bloque de Diputados Cristian Ritondo siempre manifestó la necesidad de avanzar con un acuerdo macro. Pero mantiene distancia sobre suprimir las primarias: cree que deben ser optativas y no obligatorias para cada espacio político. También, como averiguó este medio, hay distintas miradas sobre la determinación de postulaciones en pleno año electoral. En LLA, en cambio, le restan valor a los socios amarillos y confían en que, finalmente, aceptarán las condiciones que establezcan en la negociación.