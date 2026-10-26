El peronismo se envalentona con el triunfo de Lula de cara al 2027

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje de este domingo le dio al peronismo un mensaje de "esperanza" y un ejemplo a seguir para la futura campaña del 2027. Al menos así lo expresaron desde el PJ a PERFIL, aunque reconocieron: "No tenemos un Lula". En la oposición argumentan sobre la integración regional con la "octava economía del mundo", la importancia de "equilibrar" los vínculos geopolíticos con los BRICS, y coincidieron que con una victoria de Bolsonaro eso hubiera sido muy difícil. No obstante, reconocen que falta un año y apenas comenzaron a reunirse para limar asperezas internas de cara a las elecciones del año próximo.

El peronismo venía de reunirse la semana pasada y mostrar acuerdos para defender las elecciones PASO y el Presupuesto 2027 en el Congreso, con un contexto en el que Axel Kicillof y Cristina y Máximo Kirchner mantienen tensiones y Sergio Massa articula con la expresidenta acuerdos electorales. "El resultado de ayer en Brasil no es un tema de derechas o de izquierdas, es una bocanada de oxígeno hermosa y tiene que ver con si estaban a favor o en contra del Gobierno, es decir, de oposición u oficialismo", dijo a PERFIL el diputado del Frente Renovador Sebastián Galmarini, que estuvo en Brasil con la delegación del massismo. Y consideró que el resultado dejó un mensaje: "Estamos con muchas chances, tenemos que sostener unidad y ampliarnos, y usar el ejemplo de la campaña que hizo Lula".

En la misma noche de ayer, Cristina Kirchner habló de "un auténtico 17 de octubre electoral", Kicillof cerró con "¡Hay otro camino!" y Sergio Massa, que se había anticipado el sábado con un "mañana y siempre del lado Lula de la vida", repitió después de la victoria: "Hoy, como ayer, del lado de Lula de la vida". Del otro lado, en el Gobierno el resultado cayó como un balde de agua fría, después de que Javier Milei se metiera a fondo en la campaña de Bolsonaro. Siguen sin expresarse públicamente respecto del resultado de los comicios en el país vecino.

Lula da Silva

En la misma línea, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, en diálogo con la radio de la Universidad Nacional de Rosario, analizó que la hazaña del PT implica para el peronismo que "el campo nacional y popular queda con una figura muy potente que no solamente da vuelta la elección con todos los ingredientes que tuvo. Es un mensaje para cada compañero y compañera de que el esfuerzo de la militancia da vuelta las cosas y te permite ganar. También de que no hay un camino inexorable de derechización. No es que la sociedad brasileña se había híperderechizado ni que ahora descubrió el progresismo, es una puja muy potente y la diferencia es muy justa".

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"Reconocernos en una disputa que podemos ganar, eso es un gran elemento para la Argentina", expresó el legislador de Santa Fe.

La otra lectura es la geopolítica. "En un contexto de disputa global en la que estamos tan referenciados en Brasil bajo el liderazgo de Lula, es importante". Y se refirió al giro de política exterior que hizo Milei cuando se alineó totalmente con Estados Unidos e Israel: "Tenemos que recuperar la relación con los BRICS, hoy Milei desniveló la mesa con Estados Unidos e Israel, tenemos que pensar en los intereses nacionales y ver en qué cuestiones nos vinculamos con unos y otros. Para eso, el rol de Brasil es fundamental".

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Galmarini hizo una lectura detallada de la campaña. Para el diputado, la primera vuelta le dio "mucha centralidad" a Lula, que ya fue siete veces candidato, tiene 80 años y sacó el 45% de los votos, "lo cual es enorme". Pero esa misma centralidad hizo que "todo el resto de los votantes se vayan a una oposición que logró juntarse", lo que cambió la dinámica del balotaje: "La centralidad se fue con Bolsonaro". En esas tres semanas, sostuvo, "se mostró qué es Bolsonaro" y se sacó del eje a Lula.

Sebastián Galmarini

Según Galmarini, la campaña de Lula "logró que los que votaron a los candidatos que salieron tercero y cuarto, que eran mucho más afines a Bolsonaro, lo votaran a él", y consiguió sacar el 50% de los votos de quienes habían elegido a Augusto Cury. Agregó que además subió la tasa de participación y que es la primera vez que se da vuelta un balotaje en Brasil. También marcó similitudes con la Argentina, "por el manejo de las redes, las campañas basadas en las fake news", aunque aclaró que "cada proceso es distinto". Y desarmó el argumento económico: "Muchos analistas insisten con que el voto más sensible es el bolsillo y Brasil está bastante mejor que la Argentina. Tampoco explicaría muy bien por qué Lula podría haber perdido si la macro está bien".

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Martínez, en cambio, puso el acento en la actitud del presidente brasileño. "Lula no se disfrazó, ni anduvo renegando de sus convicciones, dejó en claro qué es lo que se votaba, por eso creo que se aumentó el porcentaje de participación, y además bajó el voto nulo y en blanco".

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El efecto Lula llega en un momento de reacomodamiento interno. Martínez, que dice que suele "desdramatizar" las internas, aseguró que hay "mucho más diálogo del que se supone" entre gobernadores, líderes parlamentarios y referentes de espacios como el Frente Renovador, La Cámpora y Axel Kicillof, y calificó de "muy buena" la reunión del jueves pasado, que "fluyó más natural" que la anterior, cuando "estaba todo muy rígido". "Ojalá que podamos seguir consolidando el ámbito", dijo.

Germán Martínez

La referencia a las PASO apareció casi sin que se la pidieran. Para Martínez, no sirven solo para legitimar la selección de candidatos dentro del peronismo, sino también "para sumar otros actores a tu primaria" y dar una pelea "súper polarizada de manera más competitiva". Dependerá, dijo, de la apertura del peronismo y "de la actitud de otros espacios para que acepten". "Yo sueño con una gran coalición en la Argentina. Hay que hablar con todos, sumar a todos", argumentó.

Galmarini compartió la receta: "Tenemos que usar el ejemplo de Lula. Esto nos dice que estamos con muchas chances, tenemos que sostener la unidad y ampliarnos, porque si no no alcanza".

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Además de la delegación del massismo, en Brasil estuvieron por el kirchnerismo Eduardo "Wado" de Pedro, y por Kicillof, Cecilia Nicolini. Rafael Valim, abogado de Cristina Kirchner, fue más directo: "Hoy ha sido Lula, el año que viene será Cristina".

Massa envió a Brasil a Cecilia Moreau y a Galmarini para fortalecer el vínculo con el PT antes de que se conociera el resultado. Kicillof buscó que la lección fuera propia: "Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse", escribió, y en Radio 10 sumó que "hoy ganó Lula, pero perdió Milei".

El silencio de Milei

Esa última frase de Kicillof apunta a que Milei había participado en el lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro, y el 4 de octubre, después de la primera vuelta, publicó en X el mensaje "LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL", en el que felicitó a su "querido amigo" por su "histórica elección ante el comunista de Lula".

Javier Milei y Lula Da Silva

Galmarini marcó el costo diplomático: "Seguimos esperando un mensaje del Gobierno, Milei no lo felicita. Podés tener diferencias y dudas, pero es central para las relaciones internacionales, es nuestro principal socio, es fundamental para la inserción en el mundo".

Desde el entorno libertario, en tanto, hubo respuestas que relativizan el golpe. Santiago Caputo escribió en X que el resultado no implica la derrota final de la derecha y que "todo marcha acorde al plan", y el dirigente del PRO Alejandro Finocchiaro habló de la Argentina como "faro de la libertad en el Cono Sur". Pero la victoria de Lula tiene un costado más incómodo para Milei y para Donald Trump: tendrán que convivir con un gobierno al que eligieron confrontar públicamente.

JD/ML