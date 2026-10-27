El Gobierno explicó que no felicita a Lula porque "no hubo ningún gesto" del presidente de Brasil cuando Milei fue electo en 2023

Dos días después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva por sobre Flavio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil , el gobierno de Javier Milei habló por primera vez sobre los resultados y dijo que “ tomó nota ” de los comicios de este domingo en Brasil .

Fue el vocero presidencial Adrián Ravier quien habló acotadamente del tema en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada y justificó el silencio de Milei al sostener que Lula no lo felicitó al mandatario argentino después de su victoria en 2023 .

"Se tomó nota del resultado electoral de Brasil" , se limitó a señalar Ravier cuando le consultaron en la conferencia de prensa, después de haber omitido mención alguna durante el inicio de su exposición.

Hasta el momento, ningún integrante del Gobierno se había pronunciado sobre el tema. El Presidente, desde la derrota de Bolsonario, apenas replicó un posteo con críticas al líder brasileño. Milei, además, fue el único mandatario latinoamericano que no felicitó a Lula, quien asumirá por cuarta vez la presidencia de Brasil. En ese sentido, Ravier argumentó que "en 2023, cuando ganó Milei, no hubo un gesto de Lula para saludarlo ni nada,personalmente ni nada . Por ahora no hay ningún comunicado que vayamos a realizar".

Luego aseguró que ni siquiera habrá un comunicado formal de Cancillería sobre el tema .

El vocero presidencial también aseguró que no hubo un pedido de asilo de Flavio Bolsonaro , en medio de las versiones que comenzaron una circular acerca de que habría huido hacia la Argentina para viajar a EE.UU.