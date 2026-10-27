El Gobierno acelera el debate por el Presupuesto 2027 y busca dictaminar la Ley de Defensa de la Soberanía

El Gobierno busca este martes acelerar su agenda parlamentaria con dos proyectos como el Presupuesto 2027 y la llamada Ley Malvinas en la Cámara de Diputados. Luego del éxito en la última sesión de la Cámara baja, el oficialismo confía en aprobar los dos textos sin inconvenientes. Mientras, la reforma electoral y eliminación de las PASO sigue envuelta en interrogantes, con miradas contrapuestas.

Este martes, a las 11 de la mañana, la gestión libertaria podrá tener indicios de qué grado de consenso tiene la ley de leyes. Habrá una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que funcionarios informarán las condiciones del texto. Están citados el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, ambos del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.

En Casa Rosada, según le consta a PERFIL, imaginan que con los diálogos renovados con los gobernadores que se vieron reflejados en la última jornada parlamentaria permitirán avances significativos para la sanción de la Ley de Presupuesto.

No obstante, hay un asterisco: la gestión Javier Milei deberá resolver qué sucederá con las partidas para el financiamiento universitario del año próximo. Un tema que preocupa a los mandatarios provinciales, como al de Córdoba, Martín Llaryora, y a los radicales. Los dirigentes no están de acuerdo con que la comunidad universitaria esté en las calles de forma permanente y ya pidieron resoluciones.

En un despacho de Balcarce 50 lo saben y todavía lamentan que la nueva ley de Financiamiento Universitario no pudo tratarse en sesiones extraordinarias, en el verano pasado. Algunas voces culpan a las espadas parlamentarias de La Libertad Avanza por una descoordinación de carácter interna.

Ley de Defensa de la Soberanía

El otro objetivo con el que cuenta el Gobierno es avanzar con rapidez en la iniciativa sobre Malvinas. Pese a los ruidos que generó la letra del proyecto con Estados Unidos, ante la imposibilidad de que se instrumenten inversiones por las sanciones, en LLA adelantaron que habrá debate. Aunque, como anticipó PERFIL este domingo, habrá cambios en la letra del proyecto.

La postura oficial ya la marcó el asesor presidencial, Santiago Caputo, en un posteo de X y en medio de reuniones entre funcionarios nacionales y representantes de la Casa Blanca. El consultor calificó de falsas las noticias sobre la posibilidad de que la iniciativa se congele. Sostuvo que la causa Malvinas es "sagrada" para los argentinos y que ningún gobierno hizo más que este para defenderla. Además, comentó que la mayoría de los gobernadores y de los bloques aliados en Diputados y en el Senado ya expresó su apoyo al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, y cerró el mensaje con un insulto contra quienes difundieron esas versiones.

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Un dato no menor: el texto podía haber tenido dictamen el martes 21 si se hubiese producido el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal. Pero ante la falta de consenso con la oposición, el cónclave se pospuso. La expectativa está concentrada en lo que pueda pasar este martes con la comisión agendada para las 16.

La discusión por las PASO

La reforma electoral, que elimina las primarias abiertas simultáneas obligatorias (PASO), también está en el radar libertario. Aunque, como reconocen desde el propio oficialismo ante PERFIL, hay discrepancias puertas adentro entre aquellos que están convencidos de que pueden negociar con fortaleza y con tiempo. Y otros dirigentes libertarios que pretenden negociar con velocidad, antes de fin de año.

En esa última lista aparece la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien expresó: “En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política. Entonces, el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre”. Este lunes, sugestivamente, la senadora no participó de la reunión de gabinete en la Casa Rosada que encabezó Milei.