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El ex presidente uruguayo Sanguinetti sobre Milei: "Deriva psicológica"

El referente colorado cuestionó los ataques a la prensa y los viajes a España para participar de actos opositores. Sus advertencias sobre el Mercosur.

El ex presidente uruguayo Sanguinetti sobre Milei: "Deriva psicológica"
Julio María Sanguinetti | Julio María Sanguinetti
29-10-2026 | 18:09
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