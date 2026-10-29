El ex presidente uruguayo Sanguinetti sobre Milei: "Deriva psicológica"

Política•Revista NOTICIASEl ex presidente uruguayo Sanguinetti sobre Milei: "Deriva psicológica"El referente colorado cuestionó los ataques a la prensa y los viajes a España para participar de actos opositores. Sus advertencias sobre el Mercosur.Julio María Sanguinetti | Julio María Sanguinetti 29-10-2026 | 18:09Agregar PERFIL en GoogleTemasPolíticaTambién en PerfilCarasLas mejores fotos de las vacaciones de Evangelina Anderson en ParísNoticiasMarcos Galperín, el éxito de la paranoiaParabrisasPulso Motor by Parabrisas: todo sobre el mercado automotor y sus protagonistas en +PerfilMarie ClaireAntonela Roccuzzo y las joyas que elige para sus momentos más especiales