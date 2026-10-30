Mauricio D'Alessandro, abogado de la defensa de Diego Spagnuolo, cuestionó en X los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Hay cortes”, afirmó en un resumen de lo que presentó como una pericia de 59 páginas de Gendarmería. Su publicación llevó un encabezado tajante: “AUDIOS FALSOS ATRIBUIDOS A SPAGNUOLO”.
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El abogado Mauricio D'Alessandro sobre los audios de Spagnuolo: "Hay cortes"
Mauricio D'Alessandro, abogado de la defensa de Diego Spagnuolo, cuestionó en X los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Hay cortes”, afirmó en un resumen de lo que presentó como una pericia de 59 páginas de Gendarmería. Su publicación llevó un encabezado tajante: “AUDIOS FALSOS ATRIBUIDOS A SPAGNUOLO”.
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