Diputada libertaria tiró la casa por la ventana y festejó sus 33 años con Lemoine y temática de quinceañera

La voz de Javier Milei retumbaba en el salón, los invitados saltaban al ritmo de las canciones libertarias y, en el centro de la pista, Lucía Montenegro festejaba sus 33 años con vestido de gala, cotillón, baile y una puesta en escena propia de una fiesta de quince.

A la celebración también se sumó la diputada nacional Lilia Lemoine, que bailó junto a la cumpleañera, la legisladora porteña Silvia Imas, vinculada al espacio liberal Apertura Republicana, la influencer libertaria Macarena Jimena Rodríguez, quien fue coordinadora de Contenidos de Activos Digitales de la Presidencia, y Mara Pérez Reynoso, exfuncionaria del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich y referente de PRO Diversidad.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando aparecieron imágenes de Javier Milei y de Donald Trump en una pantalla gigante, además de canciones y audios con las arengas del argentino, incluida su conocida frase "Viva la Libertad, carajo".

Hace poco, la legisladora también había generado críticas cuando compartió imágenes de una actividad en el Bajo Flores, donde repartió más de 300 choripanes. "La mejor forma de hacer política", escribió en la publicación, en la que explicó que había compartido comida con personas en situación de calle y con otras que no habían comido.

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De las patadas en los actos a una banca en la Legislatura

Lucía Elena Montenegro ocupa una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2021. Fue reelecta en 2025 y se presenta como una dirigente que acompaña a Milei desde los primeros pasos de su construcción política.

A diferencia de otros dirigentes que construyeron su perfil político desde la militancia partidaria, Montenegro llegó a la escena pública con una marca particular, las artes marciales. Es hija de Antonio Montenegro, instructor y referente de Chaiu Do Kwan, una disciplina de combate fundada por él.

Durante la campaña de 2021, Montenegro subió a un escenario libertario y lanzó una serie de patadas al aire sin pronunciar palabra. La demostración se viralizó y le dio visibilidad en un espacio que empezaba a ganar terreno electoral.

En la Legislatura, sus temas de interés incluyen la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y los cuestionamientos a lo que definen como los "vicios" y las "falsas denuncias". También mantiene una prédica contra la intervención estatal. Al homenajear a unos 300 maestros de artes marciales en la Legislatura, destacó que realizó su labor "sin que el Estado tenga que invertir un solo peso" y los describió como personas que "combaten las drogas, el delito y los vicios" .

Lucía Montenegro junto a Javier Milei

Desde 2025, además, preside Ahora Vos, un espacio que busca construir una estructura partidaria en distintos puntos del país y que se presenta como parte del armado político de Milei y de su hermana, Karina Milei.

Lucía Montenegro durante una actividad de militancia de La Libertad Avanza | Crédito: NA

La verdad es que uno de los capítulos más delicados de su recorrido se abrió por una donación de 4.080 litros de leche de La Serenísima destinada al comedor Los Principitos, ubicado en el Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Al comedor habían llegado 500 litros, mientras que los 3.580 restantes habían quedado almacenados en un local partidario de Balvanera. El responsable del comedor cuestionó que no se hubiera entregado la totalidad de la mercadería.

Montenegro rechazó las acusaciones y defendió su versión de lo ocurrido. "El camión de La Serenísima no podía entrar por los pasillos de la Villa 31", sostuvo. Según explicó, los 4.000 litros de leche fueron guardados en un local de Balvanera y los primeros 500 se entregaron al comedor Los Principitos. "La idea era darle 500 litros y lo demás repartirlo en otros comedores", afirmó en una entrevista con Crónica. También aseguró que el resto de la mercadería había quedado a disposición del responsable del comedor. "La leche nunca la robé, nunca escondí nada, siempre estuvo a disposición", afirmó.

Un año después, en 2025, Montenegro volvió a quedar vinculada a una investigación judicial por las irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. En aquella elección, el economista había competido bajo el sello de Unidos por la Libertad y la Dignidad, un partido entre cuyos responsables financieros figuraban la legisladora y su padre.

José Luis Espert durante la campaña presidencial de 2019

A partir de octubre de ese año, el fiscal electoral Ramiro González mismo citó a declarar a ambos. La causa apuntaba a aportes privados sin declarar, fondos cuyo origen no había sido justificado y documentación faltante para respaldar los movimientos de dinero.

Por entonces, la Justicia había rechazado las rendiciones de cuentas del partido y dispuestas restricciones vinculadas con el acceso a aportes públicos.

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Según informó Infobae, Montenegro sostuvo en su defensa que el cargo que había ocupado era "una formalidad" y que no había administrado dinero.

MV