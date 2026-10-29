Zulemita Menem aleccionó a Luis Petri e, indirectamente, a Javier Milei

Zulema María Eva Menem, más conocida como Zulemita, siente tanto fervor por el gobierno de Javier Milei como el que siente el médico y político norteamericano Abdul El-Sayed por ganar una banca en el Senado de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre y porque el trumpismo sean derrotados en esa elección de medio término. Ambas posibilidades ponen Donald Trump por demás furioso y en sus últimos discursos se burló de El-Sayed..

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Dicho esto, es imaginable que Zulemita Menem y Abdul El-Sayed tienen miradas políticas disímiles pero hay un punto en el que convergen sin conocerse. Esto es, en las respuestas que eligen dar cuando se ataca a la religión musulmana. Hace unos días, quizá algo harta, la hija de Carlos Menem, aleccionó al diputado oficialista Luis Petri, al mileísta expulsado Ramiro Marra, y de manera indirecta a Javier Milei quien replicó el posteo que su empleado mendocino subió a redes con el video de sus dichos y exagerada actuación en la Cámara de Diputados.

Abdul El-Sayed, médico y político de EE.UU, y Zulemita Menem | Crédito: AFP/CEDOC PERFIL

El hoy diputado Luis Petri calificó al islamismo radical como “un enemigo despiadado” que pone en peligro a Occidente. Por su parte Marra, según registró Zulemita Menem, dijo: “Ahora vamos por los musulmanes”. Por lo visto, toda esta violenta diatriba fue demasiado para la hija del presidendte argentino más admirado por Javier Milei.

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“Como mujer musulmana, y cada día más orgullosa de serlo, quisiera aclararle algo, confundir el islam con el terrorismo es un grave error, que evidencia desconocimiento o, simplemente, poco interés por comprender nuestra religión y nuestra cultura”, escribió Zulemita Menem en X. “El Islam es una religión, mientras que el extremismo es una expresión de violencia que pretende justificarse en ella. Combatir el terrorismo no significa combatir el Islam ni a los millones de personas que profesamos esta religión”.

Trump, Ivanka y su marido Jared Kushner, quien tiene un fondo privado financiado por capitales saudíes. | Crédito: AFP

En su extenso posteo en X, Zulemita Menem les planteó –a Ramiro Marra y sobre todo a Luis Petri–el siguiente interrogante: “Esa ‘batalla cultural contra el Islam’ también alcanzará a las empresas, empresarios, accionistas y gobiernos de países musulmanes que vienen a invertir miles de millones de dólares en nuestro país? O será que, cuando llegan las inversiones, las diferencias religiosas dejan de ser un problema? Porque una cosa es combatir el terrorismo y otra muy distinta es estigmatizar una religión”.Con ese planeto, Zulemita Menem hacía referencia a una inversión millonaria que una empresa de Emiratos Árabes hará en YPF.

YPF anunció una inversión millonaria de empresarios musulmanes. | Crédito: CEDOC PERFL

Un enfoque similar al de Zulemita Menem tomó el político norteamericano Abdul El-Sayed para responder a los ataques de Trump por su condición de musulmán. El-Sayed compite en las elecciones del 3 de noviembre por una banca como senador por el Partido Demócrata por el estado de MIchigan. Y en la recta final de la campaña, Trump dijo que si El-Sayed accede al Senado habrá que poner un detector de metales exclusivamente para él. También Trump dijo que lo llamaba "Abdul Muhammad" porque no le interesaba cuál era el verdadero y "porque él era el presidente de Estados Unidos y podía llamarlo como quisiera". (SIC).

“Entiendo que Trump se ofende por mi primer nombre y no lo hace cuando son los saudíes quienes financian el fondo de capital privado de su yerno Jared Kushner”, dijo El-Sayed en un discurso de campaña. “Ni tampoco parece importarle tanto cuando son los qataríes quienes le regalan un avión privado de 400 millones de dólares”.