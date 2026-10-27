Meghan Markle rompió el silencio tras una grave denuncia a su padre: tomó una decisión drástica

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, atraviesa días difíciles tras conocerse una investigación contra su padre, Thomas Markle Sr. , por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Mientras las autoridades de Filipinas analizan el caso, su medio hermano Thomas Markle Jr. quedó en el centro de la denuncia y ella rompió el silencio para explicar por qué decidió mantener a sus hijos alejados de su abuelo.

La investigación comenzó después de que Thomas Markle Jr. denunciara ante las autoridades el supuesto hallazgo de imágenes en dispositivos electrónicos que estaban en la antigua vivienda de su padre, en Filipinas .

Duquesa de Sussex Meghan Markle

Según las informaciones difundidas por la prensa británica, el hombre aseguró haber encontrado una gran cantidad de archivos y entregado material a los investigadores. Las autoridades filipinas confirmaron que el caso está bajo investigación, aunque todavía deben determinarse las circunstancias del presunto hallazgo.

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Thomas Markle Sr. , de 82 años, rechazó las acusaciones y las calificó de falsas. En declaraciones a la prensa, negó haber descargado ese tipo de material y cuestionó los motivos de su hijo.

Por el momento, las imputaciones no constituyen una condena judicial. En paralelo, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que recibió en enero de 2019 una carta con acusación sobre presuntas conductas delictivas fuera del Reino Unido y que compartió la información con la oficina de Harry y Meghan , aunque no con otras fuerzas de seguridad.

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Meghan Markle se fue de viaje con Harry y sus hijos en medio del escándalo

En medio de la repercusión del caso, Meghan y el príncipe Harry viajaron al extranjero junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, para pasar unos días con amigos cercanos. La noticia se conoció después de que la duquesa expresara públicamente su preocupación por las acusaciones contra su padre y manifestara su solidaridad con los posibles menores afectados.

De acuerdo con una fuente citada por la publicación, Meghan está profundamente afectada por la situación. La misma fuente señaló que la duquesa había decidido tomar distancia de la cobertura mediática para cuidar su bienestar emocional, aunque las novedades sobre su padre hicieron difícil mantenerse al margen.

En su declaración, Meghan sostuvo que la decisión de alejar a su padre de sus hijos tuvo como objetivo protegerlos. También expresó su deseo de que la investigación avance y de que la seguridad de los menores sea una prioridad. .