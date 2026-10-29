Los Bolsonaro: prisión, exilio y las internas de una dinastía política

El apellido Bolsonaro se convirtió en una de las marcas políticas más reconocibles de Brasil. Durante años, Jair Bolsonaro construyó un movimiento alrededor de su figura, con un discurso conservador, una fuerte presencia en las redes sociales y la defensa de los valores de “Dios, patria y familia”.

Sin embargo, el presente de la dinastía está atravesado por los problemas judiciales del patriarca y las ambiciones de sus herederos. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. En julio de 2026, el Supremo Tribunal Federal brasileño mantuvo su régimen de prisión domiciliaria humanitaria. En ese contexto, su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, asumió el desafío de disputar la presidencia y mantener vigente el proyecto político familiar.

Flávio Bolsonaro ya llegó a Miami, luego de que el Gobierno confirmó que había despegado de Argentina

Sin embargo, el senador perdió el balotaje del 25 de octubre frente a Lula y, dos días después, salió de Brasil junto con su familia. El 28 de octubre llegó a Miami, Estados Unidos, después de pasar por Argentina y Ecuador, en medio de una investigación judicial y de una orden que le exigía entregar sus pasaportes. La historia de los Bolsonaro reúne así distintos capítulos de una misma disputa: la construcción de un liderazgo, la sucesión dentro de la familia y la lucha por conservar una influencia política que excede a su principal referente.

Jair Bolsonaro como Presidente

Jair Bolsonaro, el patriarca que convirtió su apellido en una marca política

Antes de convertirse en presidente, Jair Bolsonaro desarrolló una carrera militar y luego ingresó en la política brasileña. Durante décadas ocupó cargos legislativos, hasta que su discurso de derecha radical, con su oposición a la izquierda y su capacidad para conectar con sectores conservadores lo posicionaron como una figura nacional.

Su victoria electoral de 2018 lo llevó al Palacio del Planalto. Desde la presidencia, defendió una agenda conservadora, mantuvo una relación conflictiva con distintos sectores de la prensa y protagonizó enfrentamientos con opositores políticos. Su estilo confrontativo y su comunicación directa con sus seguidores contribuyeron a consolidar una base electoral fiel. Pero la derrota frente a Lula en 2022 marcó un punto de inflexión.

Bolsonaro

La investigación sobre las maniobras para impedir la asunción del presidente electo terminó con una condena de 27 años y tres meses de prisión por delitos vinculados con el intento de golpe de Estado y otros ataques al orden democrático. El exmandatario quedó inhabilitado para competir electoralmente, lo que abrió una disputa por la continuidad de su movimiento. En lugar de apostar por un dirigente ajeno a su círculo, Jair buscó preservar el proyecto dentro de su propia familia.

Flávio, el mayor de sus hijos varones, se convirtió en uno de los principales candidatos a ocupar ese lugar. Sin embargo, el resultado electoral de octubre de 2026 frustró esa estrategia y volvió a colocar al clan ante un interrogante: quién puede representar al bolsonarismo cuando su fundador está fuera de la competencia electoral.

Flávio Bolsonaro, el heredero que perdió la presidencia

Flávio Bolsonaro, de 45 años, construyó su trayectoria política en el ámbito legislativo. A diferencia de la imagen más confrontativa de su padre, durante la campaña presidencial intentó presentarse como una alternativa capaz de ampliar la base electoral del bolsonarismo sin romper con sus principios conservadores.

Su candidatura también estuvo vinculada con una promesa personal: conseguir la liberación de Jair Bolsonaro mediante una amnistía o un indulto. La posibilidad de que el expresidente regresara a la vida pública formó parte de la narrativa política de su hijo, que buscaba presentarse como el dirigente capaz de garantizar la continuidad del proyecto familiar.

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Pero las urnas dieron otro resultado. Flávio perdió el balotaje frente a Lula el 25 de octubre y se negó a reconocer la derrota, al cuestionar el proceso electoral. La salida del país se produjo poco después, cuando debía entregar sus pasaportes por orden judicial. El senador está bajo investigación por presuntas irregularidades financieras, lavado de dinero y otros hechos que niega haber cometido.

Flávio Bolsonaro | Crédito: AFP

Su viaje a Estados Unidos profundizó las dudas sobre el futuro político de la familia. El 28 de octubre, Flávio llegó a Miami junto con su esposa y sus dos hijas, después de atravesar Argentina y Ecuador en un vuelo privado. La administración de Donald Trump había anunciado que permitiría el ingreso de la familia al país. La decisión también amenaza con tensar las relaciones entre Washington y el gobierno de Lula.

A la derrota electoral se suman las controversias relacionadas con la película "Dark Horse", una producción biográfica sobre Jair Bolsonaro. El financiamiento del proyecto quedó bajo investigación judicial por su presunta vinculación con fondos aportados por un empresario investigado por fraude.

Michelle Bolsonaro, la madrastra que también construyó poder propio

Michelle Bolsonaro ocupa un lugar particular dentro de la dinastía. La segunda esposa de Jair desarrolló una identidad política propia a partir de su vínculo con los sectores evangélicos y conservadores. Su influencia creció durante la presidencia de su marido, cuando se convirtió en una figura visible en actividades públicas y campañas vinculadas con causas sociales y religiosas.

Su historia personal también forma parte de su construcción política. Criada en un contexto de dificultades económicas, trabajó en el Congreso brasileño, donde conoció a Jair Bolsonaro. Con el tiempo, dejó de ser solamente la esposa del presidente para convertirse en una dirigente con llegada a una parte importante del electorado conservador.

Sin embargo, su relación con los hijos mayores de Jair estuvo marcada por diferencias que trascendieron el ámbito privado. Los desacuerdos sobre las alianzas políticas, el papel de Michelle dentro del Partido Liberal y el respaldo a las candidaturas familiares expusieron las tensiones entre la esposa del expresidente y sus hijastros.

Uno de los enfrentamientos más visibles fue el que mantuvo con Flávio durante las negociaciones políticas de 2026. La discusión incluyó acusaciones de maltrato y una posterior disculpa pública del senador. El episodio mostró que la sucesión de Jair no depende únicamente de los vínculos de sangre: también involucra a una dirigente que construyó su propio espacio y que puede disputar influencia dentro del movimiento.

Eduardo Bolsonaro y su apuesta por Donald Trump

Eduardo Bolsonaro, de 42 años, es uno de los integrantes más radicalizados del clan. Diputado federal durante varios años, construyó una parte importante de su perfil político a partir de sus posiciones conservadoras y sus vínculos con dirigentes de la derecha internacional.

Su relación con Estados Unidos se convirtió en un componente central de su trayectoria. En 2025 se instaló en ese país y mantuvo contactos con el entorno de Donald Trump, con el objetivo de promover medidas contra Brasil en el contexto de las investigaciones judiciales que afectaban a su padre.

Eduardo Bolsonaro y Donald Trump

La estrategia tuvo consecuencias políticas y judiciales. Eduardo perdió su escaño parlamentario debido a su prolongada ausencia del país y, en 2026, fue condenado en ausencia a cuatro años y dos meses de prisión por coacción en el curso de un proceso judicial, a raíz de sus gestiones para impulsar sanciones estadounidenses contra Brasil.

El vínculo con Trump también adquirió una nueva dimensión después de la derrota de Flávio. El gobierno estadounidense anunció que permitiría el ingreso del senador y su familia, que finalmente llegaron a Miami. De esta manera, Estados Unidos volvió a aparecer como un destino para los Bolsonaro en un momento de dificultades políticas y judiciales.

El caso de Eduardo expone una de las características del clan: la búsqueda de alianzas internacionales para sostener su influencia dentro de Brasil. Sin embargo, esa estrategia también generó cuestionamientos sobre el uso de presiones externas en conflictos que involucran a las instituciones brasileñas.

Carlos Bolsonaro, el estratega digital bajo investigación

Carlos Bolsonaro, de 43 años, es considerado uno de los principales responsables de la estrategia de comunicación digital de su padre. Su trabajo en redes sociales fue importante para consolidar una comunidad de seguidores, difundir mensajes políticos y mantener la presencia de Jair Bolsonaro en el debate público.

Carlos y Jair Bolsonaro

Su trayectoria también estuvo marcada por controversias. En febrero de 2026, el Ministerio Público de Río de Janeiro reabrió una investigación por sospechas de rachadinha, en su antiguo gabinete municipal. El término se utiliza en Brasil para describir una práctica en la que un funcionario o integrante de su equipo presuntamente se queda con parte de los salarios de empleados públicos.

La investigación apunta a posibles desvíos de fondos entre 2005 y 2021. El expediente había sido archivado en 2024, pero la Procuraduría General de Justicia consideró que el cierre había sido prematuro y ordenó nuevas diligencias. La reapertura no constituye una condena ni demuestra por sí misma que Carlos haya cometido un delito.

Jair Renan y Jair Bolsonaro

Jair Renan y los otros integrantes de la familia

Jair Renan, el hijo menor de Jair Bolsonaro, también incursionó en la política. Su trayectoria estuvo acompañada por una controversia judicial: en 2024, la Justicia de Brasilia aceptó una denuncia que lo convirtió en imputado por presuntos delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica y uso de documentos falsos, en una investigación vinculada con su actividad empresarial.

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El expediente se relacionaba con supuestas irregularidades financieras y documentación presentada para obtener un préstamo bancario. Se trata de acusaciones que deben distinguirse de una condena, y cuyo estado procesal requiere una actualización antes de afirmar cuál fue su desenlace.

Jair Bolsonaro con sus hijos Flavio, Carlos, Eduardo y Renan.

Una dinastía ante el desafío de sobrevivir a su fundador

La historia de los Bolsonaro muestra cómo una familia puede convertirse en una estructura política. Jair construyó el liderazgo original; sus hijos desarrollaron carreras propias; Michelle consolidó una identidad con llegada a los sectores conservadores; y Eduardo buscó ampliar el alcance internacional del movimiento mediante sus vínculos con Estados Unidos.

Pero la expansión familiar no eliminó las tensiones. Las diferencias entre Michelle y los hijos mayores, las investigaciones judiciales que involucran a distintos integrantes y la derrota de Flávio pusieron en evidencia los límites de una sucesión basada en el apellido.

El desenlace electoral de octubre de 2026 abrió una nueva etapa para el bolsonarismo. Lula seguirá al frente del gobierno brasileño, mientras Flávio deberá afrontar las consecuencias políticas y judiciales de su salida del país. Jair, por su parte, permanece bajo arresto domiciliario y continúa fuera de la competencia electoral.

La pregunta ya no es solamente quién heredará el lugar de Jair Bolsonaro, sino si el movimiento podrá conservar su cohesión sin la presencia activa de su fundador. En una familia donde las ambiciones personales conviven con un proyecto político compartido, el futuro dependerá de la capacidad de sus integrantes para resolver sus diferencias y mantener la influencia que construyeron durante años.

SC/MSS