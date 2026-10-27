PRO: “Brasil es nuestro vecino y socio central en el Mercosur“

El PRO hizo hincapié este martes en la importancia de la relación de Argentina con Brasil y así volvió a diferenciarse del gobierno de Javier Milei que confirmó que no se pronunciará sobre el triunfo de Luiz Inácio 'Lula' da Silva, que fue reelecto presidente del país latinoamericano.

A través de un comunicado, difundido por NA, titulado "Brasil, Lula fue reelecto", definió a la nación como "nuestro vecino y socio central en el Mercosur" , por lo que sostuvo que "la relación con Brasil es estratégica y debe sostenerse sobre una agenda de objetivos compartidos: exportaciones, infraestructura, energía e inversiones".

Comunicado del PRO



Además de la importancia del vínculo con el país gobernado por Lula, el PRO recordó que Israel vota este martes, que en Estados Unidos hay elecciones legislativas el próximo 3 de noviembre y en España, presidenciales el 29 de noviembre.

En ese sentido, marcó que "cada elección redefine prioridades y alianzas", por eso, "la Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de los argentinos".

A diferencia de la gestión libertaria, el lunes el partido, liderado por Mauricio Macri, se pronunció sobre la victoria de Lula y afirmó que "el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente".

Agregó que "nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática".

"Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral", concluyó.

La postura del Gobierno sobre el triunfo de Lula

El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó una conferencia de prensa y al ser consultado sobre si el Gobierno se pronunciará sobre las elecciones en Brasil, respondió que "en 2023, cuando Javier Milei fue elegido Presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo".

Ante las preguntas sobre los motivos por los cuales el Gobierno argentino todavía no felicitó al mandatario brasileño, Ravier respondió que "se tomó nota del resultado electoral" y reiteró que no habrá una comunicación oficial.

El vocero también rechazó que la decisión del Gobierno pueda afectar las relaciones bilaterales y remarcó que la Argentina y Brasil son "dos pueblos hermanos" que mantienen importantes vínculos comerciales y forman parte del Mercosur.

"Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan, no esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur" , aseguró.

Ravier sostuvo que para Milei las relaciones entre los pueblos argentino y brasileño son más importantes que las diferencias ideológicas entre sus presidentes.

Fuente: NA.