“Pepe” Scioli lanzó un dardo contra su hermano Daniel: "Felicitaciones, Lula. Yo no cambio"

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil generó repercusiones inmediatas en el arco político argentino y dejó al descubierto internas familiares, como sucedió en la familia Scioli.

José "Pepe" Scioli utilizó sus redes sociales para felicitar al mandatario electo del vecino país y para marcar diferencias públicas con su hermano, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, por sus múltiples posiciones.

"Yo no cambio"



"Felicitaciones, Lula. Yo no cambio" , publicó Pepe en su cuenta oficial, acompañado por un mensaje que reavivó los cuestionamientos en torno a los virajes ideológicos y de gestión del exgobernador bonaerense.

El dardo familiar tuvo su origen inmediato en los movimientos previos del dirigente de la gestión Javier Milei , quien semanas atrás, de cara a la definición electoral en el país vecino, había expresado su respaldo y cercanía política hacia el sector opositor que encabezaba Flávio Bolsonaro.

Cambio de Daniel Scioli



Pero en la elección pasada, en 2022, apoyó abiertamente al actual mandatario de Brasil, con una foto y un mensaje dirigido hacia él.

Fuente: NA.