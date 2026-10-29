Pánico en un avión en Chaco: un pasajero lanzó una amenaza de bomba y terminó demorado

Un vuelo comercial que debía partir desde Resistencia, capital de Chaco, hacia Buenos Aires quedó envuelto en un operativo de seguridad durante la noche del miércoles, luego de que uno de sus pasajeros presuntamente realizara una amenaza de bomba. El episodio obligó a intervenir a especialistas en explosivos, inspeccionar la aeronave y demorar a un hombre que ahora es investigado por la Justicia federal.

El incidente ocurrió después de las 22, cuando los pasajeros se encontraban embarcando en un avión de JetSmart, que tenía previsto transportar a unas 180 personas. Una amenaza verbal atribuida a uno de los viajeros activó los protocolos de seguridad del Aeropuerto Internacional de Resistencia e interrumpió las operaciones previstas.

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Uno de los datos que trascendió posteriormente es que fue el propio piloto de la aeronave quien identificó ante las autoridades al pasajero que habría realizado la amenaza. Se trata de un hombre de entre 35 y 40 años, domiciliado en la localidad chaqueña de Puerto Tirol, que quedó demorado por disposición judicial.

Un operativo con perros especializados y la revisión del avión

Alrededor de las 22.45, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) requirió la intervención de la División Bomberos de la Policía del Chaco, que movilizó personal de la Sección Explosivos para determinar si existía algún elemento peligroso dentro de la aeronave.

El procedimiento contó con la participación de dos perros especialmente entrenados para la detección de explosivos, Pentrita y Luna, que acompañaron a los efectivos durante la inspección.

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Los especialistas revisaron el interior del avión, los compartimentos y los equipajes de mano de los pasajeros. También examinaron las pertenencias de la tripulación y del hombre señalado por la presunta amenaza.

Mientras tanto, otro equipo desplegó tareas de control en las áreas de circulación pública y los sanitarios de la terminal aérea, con el objetivo de descartar cualquier riesgo para las personas que se encontraban en las instalaciones.

El resultado de todas las inspecciones fue negativo: no se detectaron explosivos ni elementos sospechosos en los sectores examinados.

El pasajero quedó a disposición de la Justicia federal

El vocero de la Policía del Chaco, Facundo Gómez, confirmó que el hombre identificado por el piloto quedó demorado en el marco de una investigación por supuesta intimidación pública, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 1 de Resistencia.

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Según detalló, el sospechoso fue trasladado inicialmente a Medicina Legal para los controles correspondientes y posteriormente alojado en una dependencia policial, donde permanecía a la espera de nuevas disposiciones judiciales.

Durante las primeras horas posteriores al incidente también circularon versiones que señalaban que el pasajero habría encendido un cigarrillo mientras se realizaban tareas de carga de combustible. Sin embargo, Gómez aclaró que no disponía de información precisa que permitiera confirmar esa circunstancia.

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Por el momento, el hecho que motivó la actuación judicial es la presunta amenaza verbal realizada durante el embarque. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo y la eventual responsabilidad penal del pasajero.

Finalmente, cerca de la 1 de la madrugada del jueves 29 de octubre, las autoridades dieron por concluido el procedimiento preventivo y habilitaron la reanudación de las operaciones aeroportuarias, incluido el vuelo involucrado.