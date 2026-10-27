Luz en Chaco: amplían el consumo subsidiado, pero habrá un recorte en pleno verano

El Gobierno nacional modificó los subsidios eléctricos para Chaco y estableció un mismo límite de consumo bonificable durante los seis meses de mayores temperaturas. El cambio permitirá subsidiar un volumen superior de energía en el conjunto del período, aunque tendrá efectos diferentes según el mes.

La Resolución 300/2026 de la Secretaría de Energía fijó ese bloque en 500 kilovatios hora —kWh— por mes, entre noviembre y abril, para los hogares beneficiarios de regiones clasificadas como muy cálidas. La medida comprende a usuarios chaqueños y de otras 14 provincias.

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Los meses que ganan cobertura y los que pierden

La mayor ampliación se producirá en noviembre, marzo y abril: el límite subsidiado pasará de 150 a 500 kWh mensuales. En cada uno de esos meses, los hogares alcanzados tendrán 350 kWh adicionales sobre los cuales podrá aplicarse la bonificación nacional.

En diciembre, enero y febrero, en cambio, el movimiento será inverso. El esquema anterior contemplaba un bloque de 550 kWh, que ahora quedará reducido a 500. La diferencia será de 50 kWh menos de cobertura mensual durante el tramo central del verano.

Sumados los límites de los seis meses, el volumen bonificable pasará de 2.100 a 3.000 kWh. Esa ampliación de 900 kWh explica el incremento global de la cobertura, aunque la aplicación del subsidio continuará siendo mensual.

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Qué significa el cambio para la factura de Secheep

Los 500 kWh definen el consumo máximo al que puede aplicarse la bonificación nacional. Los usuarios deberán pagar por la electricidad utilizada, con el descuento correspondiente dentro de ese bloque.

La energía consumida por encima del límite se cobrará sin esa bonificación. Además, el importe de la factura de Secheep, la distribuidora eléctrica provincial, dependerá de los restantes componentes tarifarios. Por eso, la modificación del tope no permite establecer una reducción uniforme para todas las boletas.

Qué hogares podrán acceder

La medida está dirigida a quienes reúnen las condiciones del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que durante 2026 reemplazó la segmentación anterior por niveles de ingresos.

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Entre los criterios se incluyen ingresos netos conjuntos del hogar de hasta tres Canastas Básicas Totales, junto con situaciones de vulnerabilidad contempladas por la normativa. El Gobierno chaqueño había informado que las personas registradas en los sistemas anteriores no necesitan volver a inscribirse, aunque pueden actualizar sus datos.

A escala nacional, el cambio comprende a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias, entre ellas Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santiago del Estero y Santa Fe.

La Secretaría de Energía fundamentó la revisión en estudios de CAMMESA sobre el consumo eléctrico durante períodos de altas temperaturas y en la clasificación bioambiental de la norma IRAM 11603. También tomó en cuenta planteos de provincias y entidades regionales por las necesidades de refrigeración de los hogares del norte argentino.

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Una modificación paralela para los subsidios al gas

El Ejecutivo también reglamentó el nuevo Régimen de Zona Fría, mediante la Resolución 299/2026, en el marco de la Ley 27.828 y el Decreto 1266/2026.

Ese esquema mantiene una bonificación del 50% sobre el gas consumido por usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, contempla un beneficio adicional del 20% para determinados hogares vulnerables de provincias que dejaron de integrar el régimen ampliado. Su aplicación corresponde al servicio de gas y es independiente del nuevo bloque eléctrico para Chaco.