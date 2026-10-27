Impacto en la industria: nueva caída en septiembre y sin signos de recuperación

La producción industrial registró en septiembre una caída de 3,4% en forma interanual y de 0,2% con relación a agosto , según un informe sectorial.

De esta forma, en el acumulado de nueve meses la producción fabricante acumula una baja de 2,8% con relación al mismo período del año pasado y de 11% frente al período 2022-2023.

Impacto en la industria

Los datos corresponden al informe de que realiza la Unión Industrial Argentina, difundido por Noticias Argentinas.

De acuerdo a este trabajo, la actividad vinculada a la construcción presentó un comportamiento heterogéneo a partir de una baja de 1% en la venta de insumos para la construcción , mientras que los despachos de cemento crecieron 14% , impulsado por un crecimiento en el despacho de granel (asociado a obras de mayor escala) y por una suba de la demanda.

En lo que va del año, ambos indicadores acumulan bajas de -1,5% y -3%, respectivamente frente a 2025, y se encuentran más de un 25% por debajo de los niveles de 2022.

Sector por sector

Por su parte, el sector de metales básicos presentó un comportamiento dispar, caída con mensual en la producción de acero de 4% , mientras que la producción de aluminio primario creció en el mismo porcentaje respecto de agosto . En el acumulado del año ambos mantienen un desempeño positivo respecto de 2025 (aunque 13% por debajo de 2022 en el caso del acero).

En tanto, la industria metalmecánica creció 2,5% respecto de agosto , sin embargo, no logró compensar la caída registrada en el mes de agosto y en lo que va del año se encuentra 5% por debajo de 2025, y 18% por debajo de 2022.

A su vez, la refinación de petróleo presentó una caída respecto de agosto de 5%. No obstante, continúa mostrando uno de los mejores desempeños del año, con un crecimiento acumulado del 6% frente a 2025 y un nivel 16% superior al de 2022.

Los segmentos vinculados a alimentos y bebidas presentaron un crecimiento mensual: bebidas (8,5%) , faena vacuna (3,3%) , porcina (1,9%) , producción láctea (0,4%) , con excepción de una baja de la molienda de oleaginosas (-5%) . El sector en su conjunto, en lo que va del año se mantiene estable respecto a 2025, con sectores recuperando respecto a 2025 y 2022 (producción láctea, faena porcina, y molienda), pero otros aún sin señales de recuperación (bebidas y faena vacuna).

Por su parte la producción de autos creció 1% respecto de agosto, sin embargo, se mantuvo en su nivel más bajo para un mes de septiembre de los últimos seis años, con una caída acumulada de 17% en lo que va del año y 20% por debajo de los niveles de 2022.

De igual manera, el consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales creció un 1% respecto de agosto y acumula un crecimiento del 5% respecto al bajo nivel registrado en 2025.

Fuente: NA.