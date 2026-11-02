Hasta $3.400 por viaje: las empresas de colectivos de Chaco preparan un pedido de aumento

Las empresas de transporte del Gran Resistencia, en Chaco, se preparan para presentar un nuevo estudio de costos y reclamar una actualización del boleto. Gustavo Larrea, secretario de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), estimó que el pasaje debería situarse entre $3.300 y $3.400, en una entrevista con Radio Libertad.

El valor máximo mencionado representa una diferencia de $1.515 respecto de los $1.885 vigentes, equivalente a aproximadamente un 80%. Se trata de una proyección del sector empresario: cualquier modificación dependerá de la evaluación de las autoridades provinciales y del financiamiento que reciba el sistema.

Investigan a un funcionario del PAMI y referente de La Libertad Avanza por un robo en Corrientes



Los costos detrás del pedido

Larrea sostuvo que la denominada tarifa técnica ronda los $3.900, un cálculo que contempla los recursos necesarios para cubrir combustible, salarios, mantenimiento y otros gastos del servicio. Explicó que la caída de pasajeros y los aportes estatales que consideran insuficientes profundizan las dificultades de las empresas.

“No hemos tenido ningún tipo de audiencia para analizar nuestros costos”, cuestionó el dirigente, quien anticipó que pedirán una revisión del cuadro tarifario y la convocatoria a una audiencia pública. Según indicó, el último estudio tomado como referencia corresponde a septiembre de 2025.

Un diputado chaqueño cuestionó el “excesivo poder” que se les dio a las mujeres



El contraste con los subsidios del AMBA

El reclamo se produce mientras Nación incrementa las compensaciones para los colectivos de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires, con el objetivo de sostener el boleto mínimo en $742,81. Larrea cuestionó la diferencia de financiamiento con las provincias y planteó que el transporte chaqueño necesita mayores aportes para evitar trasladar más costos a los pasajeros.

Para un usuario que realiza 50 viajes mensuales, pasar de la tarifa actual a los $3.400 proyectados elevaría el gasto de $94.250 a $170.000, sin contemplar descuentos ni beneficios. El monto que finalmente podría llegar al boleto dependerá de cuánto cubran los usuarios y cuánto aporte el Estado.