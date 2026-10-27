Encontraron el cuerpo de un hombre en un campo inundado de Chaco

El cuerpo de Ricardo Ramón Fernández, de 59 años, fue encontrado este martes en un campo inundado de Resistencia, la capital de Chaco. El hombre vivía en Villa Libertad y su familia lo buscaba después de que no regresara a su casa el lunes por la noche.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14.30, sobre calle Urquiza al 6000, a partir del aviso de un transeúnte. La persona se acercó a los efectivos que estaban apostados en una casilla policial ubicada en Quijano y Urquiza y les señaló que había una bicicleta abandonada junto a un bulto en un terreno anegado.

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El aviso que permitió encontrar el cuerpo

Los agentes de la Comisaría Quinta Metropolitana se dirigieron al sector indicado y comprobaron que se trataba del cuerpo de un hombre, cuya identidad se conoció posteriormente.

En el procedimiento se dispuso la intervención del médico policial, el Gabinete Científico, la División Homicidios y el móvil tanatológico. La información difundida no precisó la causa de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrió.

Había salido de su casa el lunes por la tarde

La denuncia por la ausencia de Fernández quedó registrada este martes a las 16.30 en la Comisaría Séptima Metropolitana. Allí, su hijo relató que el hombre había salido de su vivienda alrededor de las 15.30 del lunes, en bicicleta, después de decirle que iba a trabajar.

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Según su declaración, cerca de las 17 habló por teléfono con el empleador de su padre, responsable de una gomería ubicada sobre el carril ascendente de avenida Chaco, antes de Soberanía Nacional. El hombre le manifestó que había visto pasar a Fernández en bicicleta, aunque no se había quedado en el establecimiento.

El hijo contó que permaneció despierto hasta las 2.30 del martes, a la espera de su regreso. A las 6.45, antes de ir a trabajar, recorrió distintos lugares donde pensaba que podía encontrarlo, pero la búsqueda no dio resultado.

En la presentación también explicó que su padre tenía problemas con el consumo de alcohol y que algunas veces volvía tarde. Sin embargo, consideró que aquella ausencia no era habitual. Horas después, el aviso del transeúnte permitió localizar el cuerpo en el campo inundado.