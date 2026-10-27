El peronismo dice que gasoducto “Kirchner” dio más dólares al Gobierno que el FMI

El Gasoducto Néstor Kirchner , hoy bautizado Perito Moreno, aportó al Gobierno más dólares que el diseño inicial del FMI al programa económico de Javier Milei , de acuerdo con la información de diputados peronistas publicada por Noticias Argentinas.

En abril de 2025, el Fondo Monetario Internacional desembolsó aproximadamente USD 12.200 millones , equivalentes a DEG 9.160 millones, al gobierno de Milei para rescatar su programa económico.

Gasoducto Néstor Kirchner



En paralelo, el Gasoducto permitió sustituir importaciones energéticas por USD 10.667 millones desde 2023 y se proyecta que ese ahorro alcance los USD 14.107 millones a fines de 2027 , por encima de aquel diseño inicial del organismo internacional.

La obra pública fue impulsada y construida durante el gobierno peronista y permitió aprovechar el gas de Vaca Muerta para ahorrar millas de millones de dólares en importaciones energéticas.

Obra pública

"El Gobierno de La Libertad Avanza, que descalifica al peronismo, sostiene que la obra pública es un curro y decidió no invertir un peso en este tipo de infraestructura", indica el informe partidario.

Sin embargo, una inversión pública realizada por un gobierno peronista aparece como un factor central para aliviar la falta de dólares del programa económico oficial y contribuir más que el FMI en ese frente, según la información suministrada.

Fuente: NA.