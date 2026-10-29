El Gobierno pagará otro bono de hasta $100.000 a empleados públicos antes de Navidad

El Gobierno del Chaco, encabezado por Leandro Zdero, anunció este jueves que otorgará un nuevo refuerzo económico de hasta $100.000 para los trabajadores estatales, que será depositado el lunes 21 de diciembre, en la antesala de las celebraciones de Navidad. La medida también alcanzará a jubilados y pensionados provinciales, aunque con un monto inferior.

De acuerdo con la información oficial, los empleados públicos en actividad percibirán $100.000, mientras que los jubilados y pensionados recibirán $80.000. En ambos casos, el pago tendrá carácter no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorporará al salario básico ni será considerado para el cálculo de otros adicionales.

El anuncio representa una nueva intervención del Ejecutivo provincial sobre los ingresos de los trabajadores estatales y amplía el esquema de asistencia económica que había presentado en julio, cuando estableció una serie de incrementos salariales y pagos extraordinarios para el segundo semestre de 2026.

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El tercer bono del año para los estatales chaqueños

El nuevo desembolso de diciembre será el tercer refuerzo extraordinario que recibirán los empleados públicos chaqueños durante 2026.

El primero se abonó el 20 de julio, con montos de $100.000 para los agentes activos y $80.000 para el sector pasivo. Posteriormente, el Gobierno dispuso una segunda acreditación para octubre, inicialmente programada para el día 15, pero que finalmente fue adelantada al sábado 10 de octubre por decisión del gobernador.

Con el pago anunciado para diciembre, los trabajadores en actividad que hayan percibido los tres refuerzos acumularán $300.000 en conceptos extraordinarios durante el año, mientras que para jubilados y pensionados la suma alcanzará los $240.000.

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Sin embargo, al tratarse de asignaciones extraordinarias no remunerativas ni bonificables, estos desembolsos no representan un incremento permanente de los haberes.

Los aumentos salariales que anunció Zdero para el segundo semestre

El nuevo bono llega después del programa de recomposición salarial que el Gobierno chaqueño había presentado el 15 de julio, cuando anunció una suba general del 10% distribuida en dos tramos y mejoras específicas para sectores considerados esenciales.

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Aquel esquema contempló un incremento del 5% con los salarios de agosto, tanto para trabajadores activos como para jubilados y pensionados, y otro 5% previsto para noviembre, con el propósito de completar la pauta anunciada.

En paralelo, durante septiembre se aplicaron actualizaciones diferenciadas para tres áreas de la administración provincial: un 20% de incremento en el concepto Aula para docentes, una suba del 20% en la bonificación por Riesgo de Salud y una mejora del 10% en la bonificación especial para el personal de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario.