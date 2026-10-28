El Gobierno decretó asueto para el lunes 2 de noviembre: a quiénes alcanza la medida

El Gobierno de Chaco decretó asueto administrativo para el próximo lunes 2 de noviembre , en el marco de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos . La disposición alcanza a trabajadores estatales y docentes de la provincia, mientras que otros sectores podrán adherirse de manera voluntaria.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto N.º 2596/2026 , firmado por el gobernador Leandro Zdero y el secretario general de la Gobernación, Julio César Ferro. El objetivo es facilitar la participación de la población en las actividades religiosas y familiares vinculadas con el recuerdo de sus seres queridos fallecidos.

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Asueto en Chaco: quiénes están alcanzados

De acuerdo con el decreto, el asueto comprende al personal de la Administración Pública Provincial, los docentes y los trabajadores de organismos autárquicos y descentralizados .

En tanto, el Ejecutivo chaqueño extendió una invitación a los demás poderes del Estado, los municipios y los sectores bancario, comercial e industrial para que adopten una disposición similar.

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Sin embargo, el asueto no implica la suspensión automática de las actividades privadas , ya que cada institución o empleador deberá definir si se adhiere a la medida. Tampoco se trata de un feriado nacional.

El 2 de noviembre , fecha en la que se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, tiene una fuerte tradición religiosa y cultural. En los fundamentos de la normativa, el Gobierno provincial destacó la importancia de brindar un espacio para la reflexión, la oración y el homenaje a las personas fallecidas.