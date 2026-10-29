"Trump no va a detonar la relación con Brasil porque perdió Bolsonaro"

En una entrevista concedida a Modo Fontevecchia , por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190) , desde Nueva York, el periodista y corresponsal Mauricio Zabalza analizó las repercusiones del exilio de Flávio Bolsonaro en Estados Unidos y la lectura que hace la dirigencia norteamericana sobre el mapa político sudamericano. A lo largo del diálogo, Zabalza repasó el pragmatismo de Donald Trump frente a los principales socios comerciales del continente, el verdadero peso de la agenda internacional en la opinión pública estadounidense y el complejo escenario electoral de cara a los próximos comicios de medio término.

Mauricio Zabalza es un periodista, músico, escritor y especialista en medios, radicado en Nueva York, Estados Unidos, como corresponsal internacional. Trabaja de forma activa dando informes de la actualidad política, social y económica estadounidense para diversos medios de comunicación.

En los últimos días observamos lo que fue la victoria de Lula, totalmente inesperada para muchos, pero definitivamente, desde una concepción política, un gran logro para él y para su campaña. Pero finalmente una victoria que no permite ser cuestionada, pero que tampoco es tan amplia, demuestra la plena vigencia del bolsonarismo y de la derecha, por lo menos el antilulismo en Brasil. Y eso lo podemos trasladar a la Argentina para tratar de ver dónde estamos parados frente a un gobierno de Javier Milei, que el año que viene busca la reelección, frente a un cambio en el electorado donde las oposiciones están tratando de buscar cómo se van a posicionar y si Milei es reelegido o no. Si es reelegido, entonces estamos hablando de la continuación de un proyecto político con una posición ideológica muy distinta a la que va a tener Brasil, que es su principal socio comercial, pero con una alineación muy fuerte con Estados Unidos, en el cual Donald Trump no puede ser reelecto y se espera una derrota electoral. En las elecciones de medio término, hay una reconfiguración sustancial de quién va a estar liderando varios de estos países y cómo se van a alinear. Y lo que hablábamos en la editorial al principio: la ola azul, el cambio a gobiernos de derecha a través del continente. Entonces, es muy relevante entender cómo se está leyendo toda esta circunstancia en Estados Unidos.

Mauricio Zavalza, está en Estados Unidos para tener un poquito de perspectiva. Mauricio, te saluda Agustino Fontevecchia, desde Buenos Aires.

¿Cómo estás, Agustino? Bien. Bien, buenos días. Dios te conserve el pelo. En realidad, así lo tenía a tu edad yo, muy bien.

No sé qué edad cree que tengo, no voy a decir nada. No, tengo 39 años.

Yo hoy estoy cumpliendo 62. Hoy.

Bueno, feliz cumpleaños y así que felicidades desde Buenos Aires. Estamos muy interesados ​​por tener una noción, una visión de cómo están interpretando en Estados Unidos lo que fue la salida o la fuga de Flavio Bolsonaro a través de Argentina con apoyo, no sé si llamarlo logístico, del gobierno de Javier Milei.

Mirá, te cuento que el día que sucede todo esto, por empezar, todos los periodistas, creo que todos, incluso Reuters, Agence France-Presse, las grandes cadenas, Número 10, compramos pescado podrido de que había llegado a Miami cuando realmente no fue así, ¿no? Pero lo que sí sé es que ese día, junto a todas las elecciones de Israel, y aquí fue una noticia menor, muy menor, verdaderamente. Lo de Bolsonaro.Es más, hace 25 años que estoy aquí. Yo sabía, escuchando a Donald Trump que dijo "yo me llevo bien con Lula", yo sabía que realmente lo iban a dejar entrar, le van a dar seguramente el pasaporte de exiliado, que es un pasaporte verde, se va a quedar en Estados Unidos. Pero yo sabía que se iba a diluir la noticia, de verdad. ¿Por qué? Porque Trump, en realidad, usé diciendo "Lula me cae bien, pero me parece que fueron deshonestas las elecciones", pero en realidad está tirando un tiro de elevación al Partido Demócrata para el martes, para decir "las elecciones fueron como las de Brasil", ¿se entiende el punto? No es que le interese tanto la figura de Bolsonaro que, a mi entender como periodista, el hecho de haber ido de Brasil acabó su póstuma política directamente, ¿no? Va a estar acá, va a participar de pronto en algún acto, como participó el hermano el otro día, justamente a media cuadra de la Casa Blanca, en la Gala de la Hispanidad que organizó gente del Partido Republicano, MAGA, y no creo que mucho más. Y no creo que mucho más, realmente. Ya hoy, por ejemplo, la noticia no está en ningún lado y, como te dije, ni siquiera salió la conexión argentina, nada. Porque estaba claro que la elección era Lula o los que estaban en contra de Lula. ¿Y por qué Trump minimiza esta cuestión? Es una apreciación personal: uno va al supermercado y el café de acá es de Brasil, la miel es de Brasil, hay un montón de productos de Brasil. Entonces, no va a detonar justamente con el más grande de Sudamérica la relación por un candidato que perdió. Pero sí lo puede utilizar como chivo expiatorio para su propia elección.

Claro. Es interesante. No sé qué decís, porque quizás acá estamos tan cerca y esto tiene todas las ramificaciones sociales, económicas, políticas, entender lo que pasa con Brasil, la relación con Estados Unidos. Y después miramos allá. A mí también me llamó la atención, revisando los medios de Estados Unidos, que no había mencionado a este tema. Yo lo que buscaba y no pude entender cuál era la lógica del movimiento MAGA, quizás "darle un salvoconducto a Bolsonaro". Pero me interesa lo que decís: importó Israel porque tuvimos la elección del otro día, importa la elección de Estados Unidos.

Obviamente ¿Por qué importa Israel ? Porque por culpa del conflicto con Israel, arrancado el 28 de febrero, el gasoil vale el doble . Entonces, ¿qué va a pasar? Ya se está viendo un movimiento inflacionario y el TLCAN común vale un 50% o un 60% más . Entonces, obviamente que importa Israel. Y aparte, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las cosas se manejan desde Wall Street , de Israel, uno lo ve prácticamente. Mira, te voy a dar una anécdota corta: hace muchísimos años, cuando era Néstor Kirchner presidente, tuve una reunión justamente con los más importantes, los papas de Israel que manejan el dinero de Wall Street. Y yo recuerdo que sale Kirchner de la reunión —esta es en Consulado argentino, una casa muy bonita, por cierto— y dijo " voy a poner un fiscal especial para la AMIA" . Yo lo recuerdo claramente. Después con lo que pasaron muchísimos años después, ¿no? Para decirte que acá lo que importa fue justamente Israel y estas cuestiones. A ver, Estados Unidos siempre le da salvoconducto a los exiliados, es una tradición que tiene Estados Unidos. Obviamente se lo iban a dar a alguien que es del mismo signo político, era obvio. Eso no quiere decir que lo pongan y lo entronen como el presidente en el exterior, como dijo exactamente ayer en su carta. Porque yo miraba, Argentina y Brasil son muy parecidos. Será por el tema del fútbol o lo que sea. Imagínate que Massa se hubiera exiliado después de la elección que pierde con Milei, ¿hubiera manejado el peronismo desde el exterior? Obviamente que no. El que se va a Sevilla perdió su silla. Es así en nuestro país.Por eso a mí me pareció que una vez otorgado el salvoconducto que, como te digo, se lo dan a todos los exiliados del mundo. Acá han llegado, por ejemplo, miles en Nueva York, miles de colombianos cuando tenían problemas con las FARC, por ejemplo, y tienen el famoso pasaporte verde de exiliado, y un montón de gente, incluso personas de la época también de la dictadura argentina.

Desde Puerto Iguazú, Santiago Caputo planeando la huída de Flávio Bolsonaro

Sí, la lectura que haría escuchando lo que comentabas, interpretando un poco: A Trump le sirve tener un ancho de basto para la política doméstica de Brasil, que es Bolsonaro ahí, para poder intervenir ahí, mientras que internamente es un tema menor. Pero vamos un segundo para cerrar y aprovechar tu experticia ahí. Danos un panorama de cómo está la situación de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Bueno, ya arrancó el voto anticipado, el voto por correo. Hay algunos boca de urna, siempre lo cierto es que no hay ninguna encuesta , pero ninguna. Sí siempre hay alguna, por ejemplo en el 2016 yo recuerdo que había una que le daba ganador a Trump y fue la que acertó. Pero ahora ni siquiera una, ni siquiera la cadena Fox, que es de pronto la más amigable con todo el movimiento de Donald Trump, que le dé ganador. Hay un 30%, 35% del país que está disconforme con la dirección del gobierno . Están los pensamientos de las distintas tribus. Por ejemplo, el apoyo hispano, que fue masivo en la última elección con la idea de deportar criminales —y quién no adhiere a la idea de deportar criminales—, justamente ahora se vuelve en contra porque, en realidad, Inmigración agarró a un montón, un montón de personas solamente por perfil racial y por no tener documentos. Entonces, por ejemplo, el apoyo hispano hoy está solamente en un 20% , pero en general, como te digo, hay un 30%, 35% que dice que la marcha del gobierno va bien , que tiene que ver de pronto con los más ultras, se podría decir, que entronaron a Donald Trump en estas dos presidencias, y me parece que va a tener una debacle. Definitivamente la Cámara de Representantes, lo que sería la Cámara de Diputados, la va a perder, y hay que ver qué pasa con el Senado , que hay algunas cuestiones interesantes. En Texas, por ejemplo, está por encima de las encuestas Talarico sobre el candidato de Donald Trump —de hecho, fue muchas veces a Texas— y hace 40 años que no gana un demócrata , 40 años en Texas, que es un bastión, se podría decir, del Partido Republicano. Así que me parece que va a ser interesante.

Flavio Bolsonaro se reúne con su hermano Eduardo en Estados Unidos



De pronto, si pierde el grupo de los senadores, no es que después esa mayoría de las dos cámaras le va a permitir justamente un juicio político, porque seguramente no van a llegar a los dos tercios, definitivamente, que se necesitan para un juicio político. Pero sí atento que, en los dos años que quedan, van a sentar a todos los funcionarios todo el tiempo haciéndoles preguntas; cosa que ahora, como manejan los republicanos, votan en contra cada vez que los demócratas dicen "bueno, quiero que venga, por ejemplo, en su momento Kristi Noem , la persona esta que paseaba a caballo con Patricia Bullrich , que después se fue". Bueno, ahora sí va a pasar: van a hacer recorrer en las famosas comisiones del Congreso, que son transmitidas, se van a mandar directo por televisión justamente a todos los funcionarios de Donald Trump en estos dos años que quedan. Y a mí me parece —porque se lo está pidiendo el mismo Movimiento MAGA— que si Donald Trump llega a perder estas elecciones, lo que va a suceder, le están pidiendo, porque ya lo dicen públicamente, que mire hacia adentro. Y ahí es donde yo miro a Argentina ya Latinoamérica, ya Colombia ya Ecuador, ya todos los movimientos que se han plegado en esta ola justamente sudamericana; porque decir, de pronto quizás después no va a estar mirando tanto a Latinoamérica. Atento con el dato, porque me parece que va a ser importante qué va a pasar después de las elecciones del 3 de noviembre con Donald Trump. Y antes de ayer dijo algo importantísimo: "Yo voy a aceptar las elecciones si son honestas; si son deshonestas, no las voy a aceptar". Por eso es donde engancho la cuestión de Brasil. Y entonces uno dice: "¿Qué son las elecciones?". Y bueno, uno que vio el asalto al Capitolio y que vio un montón de cosas, significa perder.

Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos, te mandamos un saludo desde Buenos Aires y la seguimos.

Dale, abrazo grande.

MEG