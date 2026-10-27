Sergio Moro: “Lula tomó medidas que afectaban el resultado electoral, eso no es legal”

El exjuez federal y actual gobernador electo de Paraná, Sergio Moro, cuestionó las medidas adoptadas por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva durante la campaña electoral brasileña y sostuvo que afectaron el resultado de los comicios. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), defendió el planteo judicial de Flávio Bolsonaro para cuestionar esas decisiones, aunque reconoció la victoria de Lula y aseguró que trabajará institucionalmente con el gobierno federal.

Moro también reclamó una reforma del Poder Judicial brasileño, cuestionó el protagonismo del Supremo Tribunal Federal y pidió investigar las presuntas vinculaciones de algunos de sus ministros con el dueño del Banco Master. Además, planteó sus diferencias políticas con Lula, destacó su afinidad con la orientación económica de Javier Milei y anticipó que buscará fortalecer los vínculos entre Paraná y la Argentina, especialmente en materia de integración económica y cooperación fronteriza.

Sergio Moro es un abogado, exjuez federal, exministro de Justicia y actual dirigente político brasileño que alcanzó relevancia internacional al liderar los juicios de la Operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil. Recientemente consolidó su carrera política al ser electo gobernador de su estado natal, Paraná, por el Partido Liberal tras imponerse en la primera vuelta electoral.

Sergio Moro, buenos días. Jorge Fontevecchia habla con usted. Un placer hablar con usted nuevamente. Y la primera pregunta es cuál usted cree que ha sido el mensaje de la sociedad brasileña en esta elección que dio la victoria a Bolsonaro en el primer turno y finalmente decidió por Lula en el segundo turno.

Todo bien, Jorge. Un placer hablar con ustedes, con la Argentina. Mira, es una elección, claro, en la que el resultado salió. Nosotros tenemos que respetarlo, pero hubo una cierta utilización, una violación de algunas reglas electorales con concesión de beneficios sociales durante la campaña y eso, en mi evaluación, acabó siendo determinante para este resultado. De todos modos, vimos la oposición al gobierno de Lula crecer, no solo con la elección de varios gobernadores del PL, como en mi caso, pero igualmente la formación, al menos, de la oposición tanto en la Cámara Federal y principalmente en el Senado Federal. Entonces, a pesar de la elección de Lula, que respetamos, no habrá mucha vida fácil para el nuevo presidente de la República.

Nos dice el doctor Moro que es una elección que respetan, a pesar de que hubo algunas interferencias que tuvieron efecto en el resultado, como algunos beneficios preelectorales que entregó el gobierno de Lula; que es un resultado que lamentan, pero respetan, y que de cualquier forma quiere marcar que hay un crecimiento de la oposición, fundamentalmente en el Senado, con una mayoría de legisladores y de gobernadores; que el Partido Liberal ha crecido mucho y que va a ser difícil para el presidente Lula gobernar de la misma manera. ¿Cómo es la vida del señor ahora como político y gobernante? Yo conocí al señor siendo juez. ¿Cómo mudó su vida entre aquella época y esta que lo veo a usted sonreír?

Aprendizaje, Jorge. Yo he dicho que, a pesar del cambio en la forma de actuación —el juez actúa de un modo, el senador de otro en el legislativo, antes también como ministro, y ahora gobernador es un nuevo desafío—, mantengo los principios y valores que aprendí con mis padres en mi ciudad de Maringá, aquí en el estado de Paraná. ¿Qué queremos hacer en Paraná? Queremos hacer un gobierno honesto, un gobierno austero; queremos disminuir el número, por ejemplo, de la burocracia, de cargos, y queremos tener un gobierno eficiente. Un gobierno honesto, inclusive creando mecanismos institucionales para retomar a partir de Paraná la agenda anticorrupción, que infelizmente fue abandonada en estos cuatro años del gobierno de Lula. Y con eso, quién sabe, Paraná puede hasta tornarse un modelo para el resto de Brasil, con estos diseños institucionales que queremos hacer aquí. Entonces, la forma de actuación es diferente, es una experiencia, es un aprendizaje siempre, como el de cualquier persona, pero seguimos firmes en lo que creemos, ¿no? Un gobierno honesto, un gobierno eficiente y un gobierno austero.

Dice que la vida le ha ido enseñando y tuvo que aprender en cada uno de los casos desde que fue juez, pero luego tuvo que ser senador, ministro, y ahora le toca ser gobernador, pero que sigue fiel a los principios que aprendió de sus padres, que ahora espera hacer en el estado de Paraná un gobierno honesto, acotado, eficiente, de retomar la lucha contra la corrupción que Lula había abandonado y que espera que probablemente el estado de Paraná pueda ser un modelo para el resto del país. Tras una definición a cerrada en un segundo turno presidencial y la derrota de Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro no aceptó el resultado electoral del Supremo Tribunal Electoral. Solicitó a la Justicia la anulación de las elecciones. Al mismo tiempo, su partido, no obstante, reconoció la victoria de Lula da Silva. Usted mismo dijo que lo reconoce. Como jurista, como juez federal y figura institucional de relieve dentro del partido, ¿cuál es su postura sobre esa denuncia de Flávio Bolsonaro respecto de pedir la anulación de las elecciones?

Flávio Bolsonaro hace un movimiento que es permitido por la ley brasileña. ¿Qué ocurre? ¿Qué prevé la ley brasileña, Jorge? Es que existe un período que antecede a la elección en el que el gobierno, por ejemplo, no puede crear nuevos beneficios sociales ni ampliar gastos sociales para evitar una interferencia en el resultado de las elecciones. Esto es una forma también de preservar la salud de los arcas públicos. Y, en realidad, esto acabó sucediendo durante el período electoral, a pesar de que está vedado por la ley. Entonces, hace un movimiento legítimo de discutir el tema en los tribunales, como permite la ley brasileña. Aquí en Paraná, lo que he dicho, el resultado no fue lo que esperábamos. Creíamos en la derrota de Lula, como apuntaban las investigaciones. Fue, por lo tanto, el resultado de las elecciones que se presentan. Y ahora voy a trabajar aquí en mi gobierno, en el gobierno de Paraná, independientemente de quién sea el presidente, y vamos a construir aquí nuestras políticas públicas. En Paraná, la mayoría de la población paranaense votó contra el proyecto de Lula y votó favorablemente a Flávio Bolsonaro. Fueron 62% de los votos a favor de Flávio y 37% apenas para Lula. Ahora, las elecciones son nacionales y tenemos que respetar el resultado, sin perjuicio de ser legítima esta situación, la situación que hace Flávio, que va a los tribunales.

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Es decir, usted considera que Flávio Bolsonaro tiene derecho a recurrir a la Justicia, independientemente de que se respete el resultado electoral. En el caso de su estado, Paraná, el 62% votó por Bolsonaro y solo el 37% por Lula. Pero, como las elecciones son nacionales, usted respeta el resultado y va a trabajar por su estado, sea quien sea el presidente con el que le toque negociar. Como gobernador de Paraná, ¿deberá coordinar obras clave de infraestructura regional, puntos de frontera y logística exportadora con el gobierno federal de Brasil? ¿De qué manera piensa gestionar esa relación institucional para que las divergencias ideológicas con la administración central no perjudiquen el flujo de transferencias de recursos al estado de Paraná?

Tenemos una relación institucional. A pesar de las diferencias políticas y morales, tenemos una relación institucional. Hoy mismo veo a algunos gobernadores de la oposición que fueron reelectos, como el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, y el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Hacen los mejores gobiernos de Brasil y están en oposición a Lula en estos últimos cuatro años. Entonces, el éxito de la administración no depende de este alineamiento. Pero es claro que tampoco aceptaremos discriminación contra nuestro estado de Paraná. Entonces, la relación debe ser institucional. Y queremos profundizar también, Jorge, nuestras relaciones con los países vecinos, tanto con Paraguay como con la Argentina, que hacen frontera con nuestro estado. Es claro que existen una serie de cuestiones que competen al gobierno federal, no al gobierno estatal, pero lo que esté al alcance del gobierno estatal, queremos facilitar la integración, no solo del mercado, sino entre nuestros pueblos, dada la relevancia de la Argentina, del propio Paraguay, para el crecimiento de Brasil.

Bueno, dice que la relación va a ser institucional, a pesar de las diferencias que existen entre el gobierno de Paraná y el gobierno federal, y que tiene como ejemplos a gobernadores como el caso de Santa Catarina, cercano al estado de Paraná, que tuvieron un excelente gobierno a pesar de convivir cuatro años con Lula siendo ellos de la oposición; que de cualquier forma van a llevar adelante una relación institucional, sin aceptar ninguna discriminación, y que van a poner mucho foco también en la relación con los países vecinos donde el estado de Paraná tiene fronteras, como Paraguay y como Argentina. Hay una noticia publicada en Argentina, luego desmentida, de que Flávio Bolsonaro habría cruzado por tierra a Misiones en Argentina; ahora se está hablando de que no fue así, tanto por la migración argentina como por la migración brasileña. ¿Qué se debería hacer para pacificar judicialmente a Brasil? Le preguntábamos seis minutos atrás al expresidente Temer, y él hablaba de que una amnistía no sería adecuada, más que tal vez si el Congreso votase la reducción de las penas, por ejemplo, por atentado contra el Estado o atentado contra bienes públicos, y se redujeran las penas de cuatro años a un año, por ejemplo, esto podría pacificar a Brasil, porque permitiría a Jair Bolsonaro decir que con una nueva ley se redujeron las penas y por tanto él podría salir libre. ¿Qué es lo que se debería hacer en términos legislativos y judiciales para pacificar a Brasil, ya que quien vence las elecciones tiene que hacer un gesto para que esa pacificación se construya a futuro? E incluso el propio día siguiente a esas elecciones hubo una orden judicial de aprehensión del pasaporte de Jair Bolsonaro, y parece que no es la manera más apropiada de tratar a un candidato que, aunque no haya sido victorioso en las elecciones, casi tenía el 50% de los votos de los brasileños.

Y esto fue un gesto muy... muy cuestionable de nuestro Poder Judicial, del Supremo Tribunal Federal. Hemos hecho críticas, aunque respetamos evidentemente las instituciones. Yo fui juez durante más de 20 años y tengo un gran aprecio por el Poder Judicial, pero hemos visto movimientos extravagantes por parte de la cúpula de nuestra Justicia. Entre ellos, esa decisión del día siguiente a las elecciones. Nosotros votamos un proyecto de ley que se transformó en ley para reducir las penas vinculadas con los casos del 8 de enero de 2023, y hasta el momento esa ley no ha sido aplicada por la cúpula del Poder Judicial. Entonces, tenemos que recordar que, a pesar de que el país ya está avanzando y de que hay cuestiones que necesitan resolverse, la ley tiene que cumplirse. No puede ocurrir que el propio Poder Judicial, que debe garantizar el cumplimiento de la ley, actúe de una manera que termine impidiendo su aplicación.

Él dice que quien venció las elecciones tiene que hacer un gesto. Le pregunté por la noticia, luego desmentida, de que Bolsonaro habría cruzado la frontera por tierra, después de que le pidieran el pasaporte. La última información que tenemos es que el supuesto viaje fue desmentido por las autoridades migratorias argentinas y brasileñas. ¿Qué debería hacerse para pacificar Brasil? Sergio Moro sostiene que quien venció es quien tiene que hacer un gesto y se refiere a que Lula tendría que tomar alguna decisión conciliadora. Sin embargo, señala que al día siguiente de las elecciones se tomó una medida contra el candidato presidencial que no le parece correcta. Considera que hay que ser respetuosos de quienes representan a casi el 50% de los votantes brasileños que eligieron a Flávio Bolsonaro. Moro dice que fue juez durante más de 20 años y que es muy respetuoso del sistema judicial brasileño, pero que observa movimientos que califica como extrafalarios en la cúpula de la Justicia. También cuestiona que se haya votado una reducción de las penas que, según afirma, todavía no fue aplicada. Sergio, retomamos. Yo estaba traduciendo al español lo último que usted dijo. Si quiere continuar, lo escuchamos con mucha atención. ¿Me escucha, Sergio?

Escucho, escucho, sí.

Óptimo. Yo estaba traduciendo lo último que usted dijo, en lo que contaba que habían votado la reducción de las penas, pero que nunca fue aplicada por el Poder Judicial. Si quiere continuar, lo escuchamos con mucha atención.

Perfecto. Como ocurrió con la propia operación Lava Jato, que fue la mayor operación de la historia contra la corrupción, con base en una serie de narrativas que yo entiendo que son falsas, y también por decisiones heterodoxas de parte de nuestro Supremo Tribunal Federal, varios de estos ladrones de cuello blanco tuvieron sus condenas anuladas. Eso acabó poniendo al país en un camino muy negativo desde el punto de vista de la ética. Por lo tanto, esta nueva gestión de Lula estuvo marcada por nuevos escándalos de corrupción, entre ellos uno que involucra al Banco Master, una institución financiera, y otro relacionado con el robo de valores pagados a través de títulos de pensiones y jubilaciones. Entonces, el país se encuentra en un rumbo muy negativo y sería importante que, a pesar de esta reelección, hubiera un cambio de rumbo por parte del gobierno federal.

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Menciona distintos casos de corrupción, entre ellos el del Banco Master, y vuelve a insistir en que observa movimientos extrafalarios en el Poder Judicial brasileño. Sergio, un gran problema: escucho hablar en Brasil del Supremo Tribunal Federal todo el tiempo. Probablemente ustedes tienen credenciales más que nadie para hablar de la relación entre la Justicia y el gobierno. Nadie tiene la experiencia que usted tiene, después de haber sido un funcionario fundamental de la Justicia brasileña y, al mismo tiempo, senador, ministro y ahora gobernador. ¿Cuál es la solución para el problema del Supremo Tribunal Federal, sobre el que todo el mundo tiene un discurso?

Necesitamos, Jorge, una reforma del Poder Judicial. No es normal este papel tan prominente del Supremo Tribunal Federal en la vida pública de Brasil. El Poder Judicial necesita ser, como dice esa expresión famosa, el menos peligroso de los poderes. Hemos visto un papel cada vez más creciente del Supremo, definiendo políticas públicas y mostrando un desapego a la legalidad. Entonces, necesitamos tener jueces vinculados a la ley. Aquí no hago una crítica generalizada, pero sí especialmente a parte de los ministros del Supremo Tribunal Federal que, a mi entender, han excedido sus atribuciones. Como tendremos, a partir de 2027, un Senado con mayoría de la oposición, creo que vamos a tener condiciones para establecer un equilibrio entre las fuerzas de los poderes de la República. Entonces, a pesar del resultado de la elección presidencial, la oposición creció en estas elecciones de 2026. Necesitamos esta reforma. Y, de hecho, algunas sospechas de participación de ministros del Supremo Tribunal Federal en delitos tienen que ser investigadas. Nadie puede estar por encima de la ley, sea el presidente de la República, un senador, un gobernador o, igualmente, un ministro del Supremo. Lo que he defendido es que no podemos barrer las sospechas debajo de la alfombra. Investiguemos y, a partir de los resultados de las investigaciones, extraigamos las consecuencias necesarias. Surgieron noticias sobre ministros del Supremo con vínculos con el presidente del banco que mencioné, el Banco Master, en relaciones que necesitan ser muy bien explicadas y que hasta ahora no lo fueron. Entonces, necesitamos llevar adelante esa investigación, y eso no puede ser visto como algo anormal dentro de la vida de nuestro país.

El gobernador nos dice que cree que es imprescindible una reforma judicial, que el protagonismo que tiene el Supremo Tribunal, que sería equivalente a la Corte Suprema en la Argentina, es cada vez mayor y más determinante en la vida pública, y que esa no es la función del judicial, pero que, dado que a partir del 27, una vez que asuman los nuevos legislativos, la oposición va a tener la mayoría, está convencido de que van a poder, primero, hacer un contrapeso; segundo, que se va a poder llevar adelante una reforma, una ley de reforma judicial, y lograr ese equilibrio, una reforma que, al mismo tiempo, permita poner límites a este protagonismo excesivo del judicial en la vida política de Brasil, y al mismo tiempo, hacer investigaciones sobre los casos en los que se menciona que hay sospecha de corrupción entre miembros del Supremo Tribunal y el dueño del Banco Master. Lo que dice el gobernador Moro es que, mínimamente, yo le pregunté si había que hacer un juicio político a alguno de los jueces, aquí el Senado, los magistrados. El Senado lo nombra y el Senado lo puede destituir, y él dice que, mínimamente, lo que hay que hacer es una investigación, porque no es normal la relación de alguno de los miembros del Supremo Tribunal con el dueño de este banco. Finalmente, Sergio, la Argentina. Usted conoce muy bien la Argentina, ha dado conferencias, usted la conoce jurídicamente, obtuvo premios el año pasado como juez, al mismo tiempo, está en el estado de Paraná, un estado limítrofe de la Argentina. Y el señor sabe que nosotros, en este momento, no tenemos embajador de Brasil en la Argentina y viceversa, y al mismo tiempo, el presidente argentino es el único que no reconoció aún el triunfo de Lula en las elecciones del domingo pasado. ¿Qué recomienda el señor? ¿Qué le gustaría que fuese? ¿Cómo retomar las relaciones entre Brasil y la Argentina?

Bien, son dos países muy próximos; nosotros necesitamos profundizar nuestras relaciones económicas, sea en la relación bilateral, sea en la relación con otros países, con los que muchas veces caminamos juntos. Yo he estado acompañando de lejos, Jorge, la administración del presidente Milei, y algo que nosotros entendemos aquí, inclusive, que vamos a hacer lo mismo en el gobierno de Paraná, es enjugar la máquina pública. Tengo también una visión liberal de la economía, sin perjuicio de que tengamos nuestras políticas sociales. Políticamente hablando, estoy mucho más próximo a lo que entiende el presidente Milei que a lo que vemos en el gobierno de Lula. Entiendo la animosidad que, infelizmente, fue creada entre los dos presidentes, atribuyendo aquí, con todo respeto y sinceramente, la culpa más a Lula, a nuestro presidente aquí, al presidente de Brasil, mejor que a Javier Milei. Pero vamos a esperar que las relaciones puedan normalizarse. De todos modos, aquí en Paraná, estaremos destacando a personas con experiencia en diplomacia para que también tengamos nuestra propia relación con el gobierno de la Argentina, y lidiar principalmente con los problemas comunes que ocurren por el hecho de que compartimos fronteras aquí, sin perjuicio de las atribuciones del gobierno federal. Queremos tener una excelente relación con el presidente Milei y con la Argentina.

Nos dice el gobernador que la Argentina y Brasil, obviamente, son países muy próximos, que necesitamos hacer nuestras relaciones más cercanas, promover nuestro comercio en mayor proporción, que siguió muy de cerca el gobierno de Milei, que él piensa hacer en Paraná algo parecido, achicando el Estado y teniendo un Estado más contenido, sin perjuicio de mantener los planes sociales que sean necesarios, pero que siente que económicamente va a ser en Paraná algo más cercano a lo que hace Milei en la Argentina que a lo que hace Lula en Brasil. Respecto de las malas relaciones de los dos presidentes, culpa más a Lula que a Milei, pero independientemente de eso, espera que se puedan solucionar en un futuro, y que desde Paraná él va a través de diplomáticos con experiencia tratar de mantener una relación más cercana con la Argentina, sin interferir en la relación Estado a Estado, pero desde el punto de vista de Paraná, va a tratar de mejorar en todo lo posible la relación con la Argentina. Gobernador Sergio Moro, es extraño para mí hablar con usted, gobernador, acostumbrado a entrevistarlo tantas veces como jurista. Agradezco este tiempo y la predisposición que siempre usted tiene para nosotros, deseo para Paraná lo mejor, para el señor lo mejor, y espero estar en contacto como siempre. Muchas gracias.

Muchas gracias, Jorge. Siempre un placer hablar con ustedes de la Argentina y con Perfil. Muchas gracias.



LMM