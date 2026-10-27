Senadora del PT: “Milei fue grosero e hizo análisis inapropiados de Brasil”

La senadora brasileña Teresa Leitão, dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y líder del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en el Senado Federal, analizó la nueva correlación de fuerzas parlamentarias tras las elecciones en Brasil, los desafíos para avanzar con la agenda oficialista y el rol del Supremo Tribunal Federal. En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), también se refirió a la relación bilateral con la Argentina y cuestionó las declaraciones de Javier Milei sobre el proceso electoral brasileño.

“Milei fue grosero y hizo análisis inapropiados de Brasil”, afirmó Leitão, quien consideró que el Presidente argentino tuvo una actitud incompatible con la de un jefe de Estado al tomar partido por la candidatura de Flávio Bolsonaro y cuestionar la elección. Además, sostuvo que el Gobierno argentino debería concentrarse en resolver los problemas económicos del país y expresó su deseo de que las diferencias políticas no afecten el vínculo histórico entre ambos pueblos.

Teresa Leitão es docente, sindicalista y dirigente política brasileña perteneciente al Partido de los Trabajadores. Actualmente se desempeña como senadora de la República por el estado de Pernambuco y ejerce el rol clave de líder del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en el Senado Federal. Su nombramiento marcó un hito histórico al convertirse en la primera mujer en ocupar dicha jefatura desde su creación, en el año 1990.

Teresa, muy buen día. Jorge Fontevecchia es la persona que está hablando ahora, que va a hacer la entrevista con vos. Gracias por el tiempo que la gente nos da en Argentina. Y la primera pregunta es: tras la renovación de los dos tercios del Senado en estas elecciones y la victoria de Lula en el segundo turno presidencial, aquí la Cámara Alta exhibe una fuerte presencia de las bancadas conservadoras lideradas por los partidos de la República. Desde su perspectiva, en la bancada del PT, ¿cómo queda reconfigurada la correlación de fuerzas y cuál es el margen de negociación parlamentaria que el gobierno tendrá para avanzar con sus proyectos prioritarios?

Muy buen día. Saludos a todos ustedes. Agradezco por participar de esta entrevista. Realmente, el Partido Liberal, que es el partido de nuestra adversidad, a quien enfrentamos y al que le ganamos en esta última elección, aumentó la bancada. Somos 81 senadores y ellos hicieron 28 senadores. Es una nueva correlación de fuerzas. Pero creo que eso no impedirá el proceso de negociación, teniendo en cuenta que los partidos que componen una base de apoyo y que apoyaron la candidatura de Lula no están con esa misma postura. Incluso ya han reconocido la victoria del presidente Lula. El propio Partido Liberal, el PL, lo ha reconocido. Entonces, el margen de negociación, numéricamente, es más estrecho. Es más difícil, pero nada que la política no pueda resolver. Vamos a tener una fuerza también mayor en nuestro partido, el Partido de los Trabajadores, que ha ampliado su bancada de 9 a 11 senadores. Otros partidos de la base de sustentación del presidente Lula también han crecido. Entonces, va a ser lo que es muy propio del Parlamento, sobre todo en una Cámara Alta, como es el Senado: el argumento, la negociación. Es una casa revisora. Y espero que podamos trabajar y continuar el trabajo para el bien de Brasil.

Quiero destacar también que el PT aumentó de 9 a 11 senadores. Usted considera que no hay nada que la política no pueda resolver, algo propio del Parlamento y, fundamentalmente, de la Cámara Alta del Senado. La negociación, las argumentaciones y la resolución de los problemas de una manera política. Teresa, ¿la distribución de las comisiones estratégicas, como la Comisión de Constitución y Justicia o la Comisión de Asuntos Económicos, será decisiva para evitar un bloqueo y la judicialización de ellas? ¿De qué manera la bancada del Gobierno construirá alianzas con los senadores del Centro y del MDB, por ejemplo, para garantizar el funcionamiento fluido de la casa?

Jorge, nosotros siempre dividimos las comisiones por la proporcionalidad de las bancadas. Tanto la composición de la mesa directiva toma en cuenta estas coaliciones como el tamaño de la bancada y los bloques. Porque es común también que un partido se una a otro y forme un bloque de actuación aquí en el Senado. A través de los bloques tenemos más fuerza para presentar un requerimiento, para presentar una ruptura de intersticio, para presentar una prioridad de votación. Entonces, nuestra composición, que está terminando ahora, fue ajustada. Aunque tenemos la mayoría, fue ajustada. Y no tuvimos dificultades. Solo perdimos una propuesta, que fue una propuesta muy delicada: una indicación para el Supremo. Pero aprobamos PECs. Algunas, inclusive, como tienen mucho apoyo social, las aprobamos con votos de la oposición. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir proporcionalmente, primero, las presidencias de estas comisiones. ¿Qué partidos estarán en las presidencias? La comisión es muy importante, sí, para profundizar las materias, depurar las materias. Y también este mismo criterio de composición será utilizado para la distribución de los cargos en las mesas. No los liderazgos. Los liderazgos son natos, porque los partidos tienen el liderazgo de la bancada y tienen el liderazgo de los bloques. Entonces, va a dar más trabajo. Sin duda, Jorge. Vamos a tener más trabajo de articulación, de argumentación, pero también contamos con la fuerza del presidente Lula. Creo que la buena relación que establece siempre con el Congreso Nacional —él recibió a los dos presidentes, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara— nos va a ayudar a que podamos aprobar las materias esenciales, no solo lo que el gobierno quiere, sino aquellas materias esenciales para mejorar la vida del pueblo, aquellas materias que son esenciales para la sociedad.

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Nos dice Teresa que es tradición en Brasil que la integración de las comisiones sea proporcional a las bancadas, pero que luego existe la posibilidad de que se unan bancadas en bloques y que, de esta manera, se constituyan diferentes formas de proporcionalidad. Ella dice que en los años anteriores también el PT tuvo situaciones muy complejas y ajustadas en cuanto a los números. Sin embargo, logró aprobar una enorme cantidad de leyes y, recientemente, con votos de la oposición, se aprobaron las últimas leyes. Así que cree que van a tener más trabajo concretamente, pero que lo van a resolver. Además, agrega el peso específico que tiene el propio carisma del presidente Lula, quien se reunió con los presidentes de las dos cámaras, de Diputados y de Senadores, y que siempre ha tenido una buena relación con el Legislativo. Teresa, yo entrevisté hace minutos al gobernador electo de Paraná, Sergio Moro, y hace media hora al expresidente Michel Temer. Fundamentalmente, el juez Moro hizo una crítica muy grande al Supremo Tribunal. Yo estoy aquí en Brasil cubriendo las elecciones desde el fin de semana y escucho todo el tiempo hablar del Supremo Tribunal Federal y críticas al Supremo Tribunal Federal, así como posibles impeachments a algunos de sus miembros. ¿Es el Senado quien decide quiénes son los jueces y, al mismo tiempo, quien puede hacer un impeachment y destituirlos? ¿Cuál es su propia opinión sobre el funcionamiento del Supremo Tribunal y cuál tendría que ser el rol del Senado para tratar de corregir, si hay algo que corregir, dentro del Supremo Tribunal?

Jorge, tengo una gran diferencia en el análisis del senador Sergio Moro, gobernador electo de Paraná y exjuez, porque el foco de Sergio Moro y de sus aliados es un ministro que se llama Alexandre de Moraes, por la actuación de este ministro en la tentativa de golpe del 8 de enero. Pero reconozco que el Supremo Tribunal, de un tiempo a esta parte, no por causa de esta acción golpista, sino por otros posicionamientos, se ha vuelto un actor político. Es muy cierto. Pero esto no nos da el derecho de llevar adelante determinado tipo de procedimiento por impeachment. Creo que el impeachment tiene que tener reglas muy determinadas, muy concretas. Nuestra historia en Brasil con los impeachments no es buena. El impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, que se considera un golpe, fue configurado como un equívoco. Muchos incluso se arrepintieron de haber votado, porque no hubo crimen de responsabilidad. Ahora, creo que necesitamos pensar en una gran reforma del sistema de justicia brasileño, incluido el Supremo Tribunal. El propio presidente Lula se posicionó sobre esto. No podemos estar etiquetando a un juez como de Bolsonaro o de Lula, ni permitir que las acciones de algunos jueces vayan en una dirección que no es la ideal, como vimos ahora en la campaña. Incluso llegamos a reivindicar una mayor exención, o exención, porque la exención no es más ni menos: es la exención y listo, en la conducción del proceso electoral, porque son instituciones respetadas. La Suprema Corte es la más alta que tenemos; no podemos estar contaminándola con determinadas posturas. En esta reforma, que sé que algunos ministros también defienden que se lleve adelante, puede haber un gran debate entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para ver cómo podemos mejorar la práctica y cambiar las reglas, para que el pueblo tenga confianza en las instituciones. Creo que ese es nuestro principal objetivo: tener confianza en el Congreso, que es un espacio de representación de la sociedad; tener confianza en el Supremo, cuyos miembros son indicados por el Poder Ejecutivo. Es un acto discrecional del presidente, pero son votados aquí, en el Senado. Entonces, hay un intercambio que busca garantizar la armonía entre los tres poderes. Así que sí, defiendo una reforma del sistema de justicia, incluyendo una reforma del Supremo Tribunal. Por ejemplo, ¿por qué los jueces no pueden tener mandatos, en vez de ocupar un cargo vitalicio hasta los 75 años? ¿Por qué los jueces no pueden ingresar con una edad más elevada? ¿Por qué no puede haber una regla más rígida en relación con la contratación de estudios de abogados? Entonces, hay cosas que empezaron a existir de forma más frecuente y que necesitan ser analizadas, pero no como dice Sergio Moro. Porque el objetivo de Sergio Moro es el impeachment del ministro Alexandre de Moraes por un hecho puntual, que fue la tentativa de golpe ejecutada por él y por sus aliados el 8 de enero. Creo que tenemos que pensar en todo, en el conjunto del Supremo, como una de las instituciones más importantes de la República brasileña.

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La senadora Teresa Leitão nos dice que tiene una opinión totalmente diferente de la del senador Sergio Moro, su colega en la Cámara y gobernador electo de Paraná. Independientemente de eso, considera que es cierto que el Supremo Tribunal Federal tuvo una actuación política demasiado prominente últimamente, pero que eso no significa que se deba hacer un impeachment de los jueces. La historia de Brasil con los impeachments no es buena. Un ejemplo fue el de Dilma Rousseff, del que muchas de las personas que lo votaron en su momento hoy están arrepentidas. Ella considera que hay que hacer una reforma de todo el sistema judicial, incluyendo al Supremo Tribunal. Incluso señala que miembros del propio Supremo están de acuerdo con realizar esa reforma judicial y espera que, ahora, en este nuevo gobierno, se pueda llevar adelante. No es bueno para la salud democrática de Brasil que se diga que este juez es de Bolsonaro y este juez es de Lula. Aspira a que, con la reforma, se recupere la confianza del pueblo en el sistema judicial y en el Supremo Tribunal. Por ejemplo, plantea que haya un mandato y que no sea vitalicio hasta los 75 años; es decir, que un juez dure una determinada cantidad de años. También propone que sea más elevada la edad de ingreso y que haya un registro más restringido de las relaciones que puede tener un juez de la Corte con determinados estudios de abogados. En el caso de Sergio Moro, dice que su único objetivo es impulsar un impeachment contra el juez Alexandre de Moraes. Teresa, en Argentina no tenemos embajador de Brasil y viceversa. Como usted sabe, el presidente Milei es el único presidente de Sudamérica que no reconoció el triunfo del presidente Lula el domingo. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué debería hacerse para recuperar las relaciones institucionales entre los dos países y los dos presidentes?

Incluso, no se restringió solo a esta cuestión de las embajadas. El presidente Milei intervino de manera muy grosera, muy maleducada, con análisis totalmente inapropiados sobre la elección, sobre el propio presidente Lula y sobre el proceso electoral brasileño. Tomó partido por la elección, por la candidatura de Flávio Bolsonaro, nos amenazó y tuvo una actitud absolutamente incompatible con la de un jefe de Estado. ¿Cómo vamos a reaccionar? Vamos a ver cómo vamos a reaccionar, porque también somos muy solidarios con el pueblo argentino. Nuestros hermanos siempre fueron muy queridos aquí en Brasil. Entonces, no queremos que esto afecte esa relación. Y estamos viendo cómo el pueblo argentino está sufriendo con las medidas del presidente Milei: desempleo, recortes de derechos, una inflación incontrolable. Él debería preocuparse por esto, por su gobernanza, y no estar dando opiniones o interfiriendo aquí, en Brasil. Pero la diplomacia está tratando este asunto. Y vamos a ver cómo podemos recuperar una relación que también tiene que ver con la defensa de las fronteras, para que pueda ser más fructífera de lo que fue en ese período inicial de la presidencia de Milei en Argentina. Fue grosero, maleducado, hizo análisis inapropiados, tomó partido y amenazó al Gobierno de Brasil, en una actitud inaceptable para un jefe de Estado. Pero reconozco la diferencia entre el presidente Milei y el pueblo argentino, a quien queremos mucho. Somos muy solidarios y vemos con mucha preocupación el sufrimiento económico que está produciendo el presidente Milei en la población argentina. Y recomiendo que, en lugar de preocuparse y opinar sobre asuntos externos, se concentre en resolver los problemas económicos de Argentina.

Senadora Teresa Leitão, muchas gracias por su predisposición con nosotros. Los mejores deseos desde Argentina y, recíprocamente, nuestros deseos para una mejor presidencia de Lula, como él mismo dijo, que será la mejor de su vida. Muchas gracias.

Muchas gracias a usted, Jorge, y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias.

LMM