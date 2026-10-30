Periodista de Misiones: “En Migraciones lo estaban esperando a Flavio Bolsonaro”

La salida de Flavio Bolsonaro de Brasil hacia la Argentina, en medio de las restricciones judiciales que pesaban sobre él, dejó una serie de interrogantes sobre el operativo desplegado en la frontera de Misiones. La participación de organismos nacionales, la presencia de Santiago Caputo y el traslado nocturno del dirigente brasileño por Puerto Iguazú pusieron el foco en el papel que tuvieron las autoridades durante el procedimiento.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el periodista misionero Marcelo Telez reconstruyó cómo se desarrolló el operativo desde la perspectiva de quienes siguieron los movimientos en la provincia. Además, sostuvo que el Gobierno nacional coordinó el procedimiento y aseguró que "en Migraciones había alguien que también lo estaba esperando".

Marcelo Telez es un reconocido periodista, locutor, docente y director de medios argentinos. Está radicado en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones. Es una de las figuras destacadas del periodismo regional y ejerció como presidente del Círculo de Periodistas Ignacio Escurra de Oberá desde mayo de 2023.

Marcelo, bienvenido a Modo Fontevecchia. ¿Cómo estás?

¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. En la presentación, agradecido, dejé de ser presidente del círculo ya en diciembre del año pasado. El Círculo de Periodistas Ignacio Escurra lo conduce otro colega. Pero bueno, gracias por la presentación, gracias por la posibilidad de tener unos minutos para conversar, sobre todo para ver si podemos aportar algo que ilumine esta situación que se ve distinto desde Buenos Aires o desde acá.

Sí, te agradezco. Corregiremos para la próxima en la introducción. Por suerte, en los últimos días venimos llamando a varios periodistas, colegas tuyos, de Misiones. Entonces, estamos tratando de desporteñizarnos un poco para entender lo que pasa ahí. Y queríamos escuchar un poquito tu visión con los últimos datos, en especial después de la presencia de Santiago Caputo, que se llevó todos los flashes, el operativo y la intervención de fuerzas y entidades nacionales en el operativo de salida de Flavio Bolsonaro.

La verdad que es muy interesante lo que planteás, porque la provincia fue un convidado de piedra. ¿En qué sentido? Ahí viene la posibilidad de ver las fotos que les envié. ¿Qué tan cerca está Foz de Iguazú de Puerto Iguazú? ¿Qué tan fácil es pasar? Porque tiene que ver con una cuestión más vinculada con algo de lo que uno se puede imaginar, de lo que es salir del aeropuerto de Ezeiza, desde Buenos Aires, Capital, llegar a Ezeiza. Acá es muy pequeño el espacio que hay y que se recorre de manera casi vecinal y a diario. Entonces, lo que sí te puedo aportar, como algo que sé porque es lo que convivimos acá. Nosotros estamos en Oberá que es en el centro de la provincia, pero hay varios periodistas que estamos comunicados todo el tiempo por distintas cuestiones y, sobre todo, con lo que fueron las elecciones en Brasil. Cuando ya se dio la orden, que esto fue el día lunes a la tarde en Brasil, de que no iba a poder salir del país, pero no como una prohibición ni como algo que abriera algún tipo de alerta, porque no hubo ninguna alerta. La Justicia de Brasil tomó una medida en referencia a que no abandonara el país y que fijara su residencia, Bolsonaro, todo eso. Pero bueno, de alguna manera, algo estábamos atentos. Distintos colegas que están más cerca y que están en Puerto Iguazú nos iban informando. Nosotros estamos un poquito lejos, pero enseguida, el martes a la mañana, lo que sí sabíamos era que estaba y que había llegado un avión privado que estaba esperando a algún pasajero en el aeropuerto de Iguazú.

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Esa fue la nota que publicó Infobae a las 2 de la mañana, misteriosamente.

No, el avión no pudo irse a las 2 de la mañana.

No, la nota de Infobae salió a las 2 de la mañana indicando que estaba el avión.

Claro, es cierto. El avión sale de Buenos Aires prácticamente en la noche del lunes y ya tenía como para irse ahora. Por algún motivo no se pudo ir. No se iba a ir el lunes, se iba a ir el martes a las 2 de la mañana. Pero ya estaba desde el martes a la mañana. El martes temprano el avión estaba en Puerto Iguazú. Y cuando vos estás en el aeropuerto, estás dentro de la jurisdicción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), no de la Policía de la provincia. Por eso digo que la provincia ha sido un convidado de piedra. La provincia no cortó ni pinchó en esto. ¿Por qué? Porque estás con la Policía Aeroportuaria. Una vez que pasás el puente, por eso les mandé la foto, pasás el puente y enseguida llegás a la ciudad de Iguazú. Es un camino de unos 29 kilómetros que van desde la ciudad de Iguazú hasta el aeropuerto y que está dentro del Parque Nacional Iguazú. Es un lugar en el que vos salís de la ciudad, que es muy chiquita, Puerto Iguazú, y después ingresás en lo que es parte del parque nacional, porque la entrada al parque está un poquito antes del aeropuerto. Entonces, hacés eso. Es una ruta tranquila que usa un montón de gente, pero no a la hora en la que sí se fue. ¿Por qué se fue finalmente a la noche del día miércoles 28? Porque no se pudo ir antes. Si se hubiera ido antes, si hubiera sido algo de día, habría tenido mucha más visibilidad.

Pasa que había esa alerta que tenían todos y que estaban allí haciendo guardia varios medios.

Y desde el punto de vista de las investigaciones judiciales, había surgido que provincialmente no había ninguna investigación judicial en curso y lo único que hay es Comodoro Py, acá en Buenos Aires.

Porque hay una cuestión de jurisdicción en este sentido. Cuando va atravesando, cuando pasa Migraciones y cuando ingresa a la Argentina, vuelvo a decir, ingresa por Migraciones, que es un organismo nacional, no tenía impedimento de salir de su país. Acá, con el documento nacional de identidad, vos podés viajar entre los países del Mercosur sin ningún tipo de problema y no hay mucho trámite ni tenés que declarar qué vas a ir a hacer o qué no vas a hacer. Entonces, obviamente, no era Juan Pérez, era Flavio Bolsonaro. Cuando llega a Migraciones, evidentemente hay una situación que tiene que ver con la cobertura que se le dio. En Migraciones había alguien que también lo estaba esperando. Por eso, cuando se habla —y digo, esto lo venía también insistiendo—, ustedes tenían más información allá en Buenos Aires que nosotros acá ¿Por qué? Porque con alguien seguramente hablaba y mandaba información, Santiago Caputo o algún otro operador, como para hacer la distracción. En algún momento estaban diciendo, durante el miércoles, que a la tarde ya estaba llegando a Estados Unidos. Muchos medios en Argentina y también muchos medios afuera se hicieron eco de esa desinformación, de esa distracción, como para decir: "No, acá no está". Y sí, estaba en Puerto Iguazú. El tema es cuánto tiempo tardó para salir de donde sería fijado su domicilio, en la zona más al norte de Brasil, para llegar a Puerto Iguazú. Después, pasar por Puerto Iguazú, entrar en Puerto Iguazú e ir al aeropuerto no tarda más de media hora.

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Sí, ¿y qué te llegó o qué te parece este hecho de que termina siendo demorado temporariamente el mismo tiempo? ¿Qué pasó con el mini convoy de Caputo en una localidad pequeña de ahí, que andaba con dos autoridades de Yacyretá y que dijeron que uno era agente de la DEA de Estados Unidos?

Bueno, el tema de Yacyretá, volvemos a lo mismo, porque es un organismo binacional que tiene una importante parte de Argentina en donde no tiene injerencia la provincia. Esto fue todo absolutamente orquestado desde la Nación para que no hubiera testigos y para que solamente lo manejaran un pequeño grupo de personas y un pequeño grupo de organizaciones. Hablamos de PSA, Migraciones y Yacyretá, pero Yacyretá es alguien que trabaja en Yacyretá, con alguna camioneta en Yacyretá, digamos. Entonces, todo un grupo selecto que estaba y que podía mantener ese secreto, porque Foz de Iguazú es una ciudad más grande que Puerto Iguazú, pero no es una de las ciudades más grandes de Brasil. Por supuesto, estaba a la espera del momento justo. Como no se pudo dar en el momento que querían hacerlo ellos, que fue un día antes... Pensá que ese avión estuvo 24 horas en el aeropuerto esperando a alguien. ¿Y por qué no llegó? Ese es el gran misterio. ¿Por qué no pudo viajar antes? ¿Por qué no hicieron ese operativo directamente en la noche del martes? Algo pasó para que no lo pudieran hacer y no pudieron hacerlo durante el día. Entonces, tuvieron que esperar hasta las doce de la noche. Porque ahí sí, estás atravesando un organismo nacional como Migraciones. Pasás el puente y ahí nomás ya tenés Migraciones. Pasás Migraciones y entrás en la provincia. Y además, si vas escoltado de alguna manera por una camioneta de Yacyretá, difícilmente te paren. Aparte, no hay motivo para hacer un control si no iban haciendo nada raro. Vos tenés generalmente un punto que queda en la intersección de la Ruta 12 y la ruta que une la ciudad de Iguazú con el aeropuerto y con el Parque Nacional Iguazú. Siempre hay un control en ese lugar. Pero si pasan de esa manera, difícilmente los paren por algún motivo. Insisto, salvo que estén infringiendo algo.

Sí, seguramente estaban pisteando a una velocidad elevada, con placas diplomáticas, y seguro fue llamativo. Marcelo, te agradezco mucho tu tiempo, la información y seguiremos en contacto. Un abrazo.

Muchas gracias.



LMM