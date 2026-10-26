Unas 300 organizaciones se preparan para vigilar los comicios: en RDC explicaron el operativo electoral en Estados Unidos

Estados Unidos se prepara para unas elecciones de medio término atravesadas por la tensión política y un despliegue masivo de observadores electorales. El Partido Demócrata, organizaciones independientes y agrupaciones sin fines de lucro están capacitando a miles de voluntarios para vigilar los lugares de votación, mientras también crecen los esfuerzos para detectar información falsa en las redes sociales.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos, Norman Powell, sostuvo que el país se encamina a una de las elecciones más vigiladas de su historia. El operativo se desarrolla en un escenario de cuestionamientos al Gobierno de Donald Trump y de incertidumbre sobre la reacción del oficialismo si los resultados favorecen a los demócratas.

Miles de voluntarios se preparan para vigilar las elecciones

El Partido Demócrata está entrenando a unos 10.000 voluntarios para participar como observadores en los distintos estados. A ese despliegue se suman organizaciones independientes que también preparan personal para asistir en los centros de votación y supervisar el desarrollo de la jornada electoral.

Entre ellas se encuentra Common Cause, que está capacitando a 16.000 voluntarios. Powell destacó además que alrededor de 300 organizaciones sin fines de lucro participarán de iniciativas similares, una dimensión que, a su entender, refleja el nivel de atención que despierta esta elección.

“Va a ser una de las elecciones más vigiladas de la historia de Estados Unidos”, afirmó el corresponsal. La magnitud de la preparación responde tanto a la movilización de los sectores políticos como a las tensiones que atraviesan el escenario nacional.

Una unidad de ciberseguridad para detectar información falsa

La preparación electoral también incluye medidas para controlar la circulación de desinformación. El Partido Demócrata creó una unidad de ciberseguridad integrada por exfuncionarios del FBI y de la CIA, con el objetivo de monitorear posibles contenidos falsos que circulen en las redes sociales durante el proceso electoral.

La iniciativa amplía el foco de la vigilancia más allá de los centros de votación. La difusión de información engañosa puede convertirse en otro frente de preocupación en una campaña marcada por la confrontación política y las dudas sobre la aceptación de los resultados.

El Gobierno de Trump y las dudas sobre el despliegue federal

Según Powell, el Gobierno de Trump prevé utilizar recursos nacionales para controlar el desarrollo de las elecciones. Sin embargo, el corresponsal señaló que se había indicado que no se desplegarían tropas federales ni agentes del servicio de inmigración en los lugares de votación, una posibilidad que había generado preocupación, especialmente por su potencial efecto disuasorio sobre los votantes latinos.

La discusión sobre una eventual presencia de fuerzas federales se suma a las inquietudes por el clima político que rodea los comicios. Para Powell, la combinación de una amplia red de observadores y la incertidumbre sobre las reacciones ante el resultado explica el nivel de preparación que se está desarrollando.

Los demócratas buscan avanzar en el Congreso

El corresponsal también vinculó la vigilancia electoral con el escenario político que podría surgir de las urnas. Según su análisis, las dificultades que enfrenta Trump, entre ellas la falta de mejoras percibidas en materia de precios, salarios e inflación, podrían favorecer a la oposición.

Powell consideró que el panorama se perfila para un triunfo demócrata, con posibilidades de que el partido obtenga el control de la Cámara de Representantes y eventualmente también del Senado. Se trata de una proyección electoral que dependerá de los resultados y de la distribución de fuerzas que surja tras la votación.