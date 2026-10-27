RDI: un abogado querellante en la causa $Libra cuestionó el sobreseimiento de Javier Milei y pidió la nulidad del dictamen fiscal

El abogado querellante en la causa $Libra, Nicolás Oszust, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y anticipó que apelará el sobreseimiento en la causa $Libra y solicitará la nulidad del dictamen del fiscal. También cuestionó la falta de medidas de prueba, el tratamiento del contenido del teléfono de Mauricio Novelli y el accionar de los funcionarios judiciales.

Nicolás Oszust confirmó que prepara una apelación contra el sobreseimiento de los investigados y un pedido de nulidad del dictamen fiscal. “Nosotros tenemos la idea no solo de apelar el sobreseimiento sino de pedir la nulidad del acto del dictamen del fiscal porque es en clara violación a lo que establece la normativa”, afirmó.

Causa $Libra: Oszust cuestionó el procedimiento del sobreseimiento

El abogado sostuvo que las querellas debían haber sido notificadas del dictamen fiscal para poder solicitar su revisión. Según explicó, la decisión que las apartó del expediente todavía no está firme. “La resolución de la querella está firme, la que no está firme es la que nos saca. Así que tendrían que habernos dado vista y darnos la posibilidad a nosotros de que pegamos la revisión ante el fiscal de Cámara”, planteó.

Y agregó: “Como eso no se hizo, ese dictamen es nulo y en consecuencia el sobreseimiento dictado por el juez también es nulo”.

Oszust también expresó su preocupación por la responsabilidad institucional de quienes intervinieron en el expediente. “A mí me avergüenza, y esto, yo creo que los abogados somos parte del sistema judicial, nos toca defender derechos”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Al referirse al dictamen fiscal y al auto de sobreseimiento, fue contundente: “Yo cuando veo el dictamen y veo el auto de sobreseimiento, me da vergüenza ajena”.

El abogado cuestionó que funcionarios judiciales firmen resoluciones en causas de alto impacto público sin, a su entender, una investigación suficientemente sólida. “No puedo creer realmente lo que firman, porque lo que ponen en juego es su reputación”, resaltó.

Las críticas al fiscal: falta de pruebas y ausencia de testimoniales

Oszust recordó que había pedido el apartamiento del fiscal en diciembre del año anterior. Según su evaluación, durante la investigación hubo una diferencia entre las pruebas solicitadas por las querellas y el tratamiento de los elementos que podían comprometer a los investigados.

“La primera vez que la querella pidió una prueba que podía dar posibilidad a que tengamos conocimiento sobre la verdad objetiva de cómo se tramó todo esto, él no la impulsó”, explicó.

En cambio, sostuvo que cuando aparecían elementos provenientes de dependencias estatales que podían complicar a los investigados, el fiscal les daba una interpretación favorable: “Básicamente actuó como un abogado defensor, en vez de cumplir el rol de fiscal que es acusar, buscar la cantidad de indicios, trataba de darle una mirada separada a esa prueba del resto de la prueba, en pos de beneficiar a cada uno de los investigados”.

El teléfono de Novelli y la discusión por la cadena de custodia

Otro de los puntos cuestionados por Oszust fue el tratamiento del contenido del teléfono de Mauricio Novelli y de la cadena de custodia de ese dispositivo. “Con lo que tiene que ver con el teléfono, voy a decir algo que me llama mucho la atención, que es que el fiscal le quita valor probatorio y al mismo tiempo se desdice lo que había del comunicado que sacó en la página de fiscales, diciendo que nunca se vio la cadena de custodia”, señaló.

El abogado agregó que, según su interpretación del expediente, anteriormente se había informado que la cadena de custodia no había sido vulnerada y que ninguna de las defensas había impugnado un informe ni solicitado medidas relacionadas con esa cuestión: “Llama la atención que venga ahora el fiscal y luego el juez a decir exactamente lo mismo que dijo el ministro de Justicia apenas asumió”.

Nombramientos judiciales y posibles planteos disciplinarios

El abogado también planteó dudas por la sucesión de nombramientos y decisiones judiciales vinculadas con el expediente. “Y acá nombraron a la esposa del juez que tenía cargo la causa y a la semana sacaron a los querellantes. Nombraron un camarista que tenía que resolverlo y al día siguiente confirmaron la decisión de sacar a los querellantes”, sostuvo.

A su juicio, quienes debían intervenir en esas decisiones tendrían que haber evaluado la posibilidad de apartarse para evitar cuestionamientos sobre su imparcialidad.

Oszust confía en que Casación revise la causa $Libra

Pese a sus críticas, el abogado dijo que mantiene expectativas sobre la revisión judicial: “Sí, yo creo en el sistema de justicia, si no, no podría trabajar”. Oszust manifestó su confianza en que la Cámara de Casación vuelva a incorporar a las querellas al expediente y permita avanzar con nuevos planteos.

Además, cuestionó la fundamentación de la resolución de sobreseimiento y el uso de doctrina y jurisprudencia sin, según su evaluación, un análisis suficiente de la prueba concreta: “Hay que estudiar más la causa y poner menos jurisprudencia y menos doctrina en los fallos, porque es fácil llenar 60 carillas, cortar y pegar, cuando el 80% es solamente eso”.