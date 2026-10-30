RDI: el caso de una adolescente que sufría bullying en Catamarca reactivó el debate en toda Argentina

El caso de una adolescente que sufrió la difusión de sus videos íntimos y el hostigamiento de sus compañeros volvió a poner en agenda la violencia digital en las escuelas. En otro segmento de Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista Sol Clemente reconstruyó los episodios ocurridos en Catamarca, presentó cifras sobre el bullying y cuestionó tanto la falta de intervención de los adultos como las nuevas agresiones contra una de las jóvenes involucradas.

La difusión de material íntimo sin consentimiento, el acoso durante un viaje de egresados y la falta de respuestas ante las agresiones expusieron las consecuencias que puede tener el hostigamiento entre estudiantes. Clemente también repasó estadísticas sobre el bullying escolar y planteó interrogantes sobre el rol de las instituciones educativas, las familias y quienes presencian estas situaciones.

Catamarca: la difusión de videos íntimos y el comienzo del acoso escolar

El caso de una adolescente de Catamarca expuso una cadena de violencia digital y bullying que comenzó en abril de 2026. Según reconstruyó Sol Clemente, dos compañeros tomaron el celular de la víctima sin su consentimiento, ingresaron a sus archivos y compartieron videos íntimos que tenía guardados.

La adolescente se enteró de la difusión en junio, cuando una amiga le advirtió que los videos se habían viralizado. Recién entonces pudo comunicar lo sucedido a sus padres y a las autoridades del colegio. Sin embargo, según contó Clemente, la víctima terminó con clases virtuales. “¿Vos creés que sancionaron a estos chicos y dejan de ir al colegio? No, la que termina con clases virtuales es la víctima”, cuestionó.

A los estudiantes señalados se les había impuesto una medida perimetral para evitar que se acercaran a la joven, pero, según relató la periodista, “dos días antes se levanta la perimetral y van todos juntos a Bariloche”.

El episodio en Bariloche y el video que se viralizó

Durante el viaje de egresados ocurrió un nuevo episodio de hostigamiento. Clemente relató que un grupo de chicas le habría arrojado una bebida sobre la cabeza a la víctima mientras cantaban frases vinculadas con sus videos íntimos.

Una de las participantes, de 18 años, grabó un video en el que relató lo ocurrido y manifestó que había disfrutado del sufrimiento de la adolescente. “Ahí es donde dicen que esta chica se empezó a agarrar los ojos, le empezó a agarrar obviamente algo psicológico por la situación que estaba viviendo y dicen yo estaba disfrutando de ese momento”, contó la periodista en +Perfil.

El registro se difundió masivamente y llegó a los medios nacionales. Para Clemente, el episodio volvió a demostrar que el bullying no se limita al ámbito escolar: “No sólo queda en el tema de la presencialidad sino que vos vas a tu casa y tu hijo puede seguir sufriendo este tipo de acoso”.

Bullying escolar: qué dicen las cifras sobre las agresiones entre estudiantes

Durante el informe, Clemente presentó datos de Argentinos por la Educación: seis de cada diez alumnos de sexto grado reportan haber sido víctimas de agresiones en la escuela o en las redes sociales. Además, un 34% reconoce haber ejercido bullying y un 56% afirma haber sido testigo.

También recordó un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el cual el 49% de los estudiantes atravesó al menos una experiencia de agresión en línea. “Y acá se abre otra pregunta, ¿qué pasa cuando somos testigos?”, planteó. Luego agregó: “¿Cómo hacen los adultos para tratar estos temas? No sólo me refiero a las instituciones educativas, también a los padres”.

Al cierre, remarcó otro dato sobre el ámbito en el que se producen estas agresiones: “Casi 8 de cada 10 situaciones ocurren en el ámbito educativo”.