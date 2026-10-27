RDI: cómo fue la cronología de la noche en que Javier Milei promocionó el la criptomoneda $Libra

En una nueva edición de Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, el periodista especializado en datos, Andrés Snitcofsky, presentó una línea de tiempo sobre los acontecimientos de la noche del 14 de febrero, cuando el presidente Javier Milei difundió en redes sociales el proyecto cripto $Libra.

“Traje un resumencito porque pasó tanto tiempo y pasaron tantas cosas en el medio que quizás nos hemos olvidado de lo explícito y obvio que además fue a la vista de todos nosotros porque estábamos todos en Twitter ahí mirando un viernes”, contextualizó Andrés Snitcofsky.

La cronología abarca aproximadamente desde las 18 hasta las 2 de la madrugada. Según Snitcofsky, la publicación presidencial fue un momento central, pero los peritajes y el avance de la investigación permitieron conocer más detalles sobre las comunicaciones y los movimientos que rodearon el lanzamiento. “Lo interesante de esto es que en el suceso todo empieza a las 7 en punto, Milei pública $Libra”, señaló.

Token $Libra: llamadas y movimientos previos al tuit de Milei

Snitcofsky destacó la cercanía temporal entre la creación del token, las comunicaciones con el presidente Javier Milei y la publicación en redes sociales. Según describió, “se crea el token $Libra 20 minutos antes” y, luego, “Novelli está hablando con Milei 4 minutos antes”.

A continuación, explicó: “Después aparece ese, digamos, acá no podemos tenerlo, pero se crea ese token, se empieza a meterle, digamos, dinero para que empiece a funcionar y 30 segundos después tuitea Milei”.

Para el analista, la secuencia obliga a mirar más allá de la explicación inicial de que el mandatario simplemente había compartido una publicación. “O sea, es todo muy vertiginoso”, resumió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Las comunicaciones y el desplome de Libra

La reconstrucción también incluyó las llamadas y videollamadas posteriores a la publicación, hasta que Milei eliminó el tuit. En ese tramo, se mencionaron comunicaciones con distintas personas y la participación de Santiago Caputo en una llamada.

Snitcofsky vinculó esos movimientos con las operaciones financieras que rodearon al token. “Y entonces ahí vemos también que, en paralelo a todo este quilombo, estaba pasando el famoso rack pull, que es que pusieron plata, inflaron el token, después la sacaron y todos los que habían quedado pataleando en el aire”, explicó.

El analista subrayó que la secuencia se desarrolló en pocas horas: “Todo eso pasa en estas tres horas. Frenéticas”.

También destacó la importancia de los registros digitales para la investigación: “Frenéticas y además dejando los dedos pegados por todos lados”. Y agregó que, en su interpretación, “en estas transacciones y en redes sociales, está todo ahí. No es una anotación en un papel que alguien encontró”.