RDEco: qué es la autocustodia de Bitcoin y por qué será uno de los ejes de BITCONF

La BITCONF reunirá a referentes nacionales e internacionales del mundo cripto con una programación de 260 speakers, siete escenarios y 240 charlas. Entre las principales novedades se destaca la inauguración de un monumento dedicado a Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin, en el polo tecnológico DOT, junto con una agenda centrada en la autocustodia y la visión de largo plazo de los activos digitales.

Según explicó Rodolfo Andragnes en +Perfil, la conferencia sumará una nueva obra dedicada a Nakamoto, que se incorporará a los monumentos existentes en Budapest y Lugano. La edición también contará con invitados internacionales destacados, debates sobre economía y tecnología, y actividades dirigidas tanto a especialistas como a quienes recién comienzan a interesarse por Bitcoin.

BITCONF: una agenda internacional con 260 speakers y 240 charlas

Andragnes destacó la trayectoria de la conferencia y su peso dentro de la industria. «La BITCONF es la conferencia más antigua del mundo sobre la temática de Bitcoin y es la más importante de Latinoamérica y la más grande de Argentina», afirmó.

La edición contará con 260 speakers, siete escenarios y 240 charlas, en una programación que combinará contenidos técnicos, debates económicos y propuestas para distintos niveles de conocimiento. «Es una cosa para venir a disfrutar, para pasarlo con los chicos, para venir con los grandes», sostuvo Andragnes, al remarcar que la actividad no estará dirigida exclusivamente a especialistas.

Entre las visitas internacionales sobresale Saifedean Ammous, autor de The Bitcoin Standard, uno de los libros más reconocidos sobre Bitcoin. Su participación estará vinculada con la perspectiva de largo plazo que desarrolla en su obra.

Además, se realizará un debate con Iván Carrino, con una mirada libertaria y una discusión sobre el rol del Banco Central, la economía argentina y el vínculo con Bitcoin. Para Andragnes, será uno de los momentos destacados de la programación: «Esa charla va a ser muy interesante, al cierre del primer día».

Un monumento a Satoshi Nakamoto en el polo tecnológico DOT

Entre las novedades de la conferencia se encuentra la inauguración de un monumento dedicado a Satoshi Nakamoto, creador anónimo de Bitcoin. Según explicó Andragnes, la obra se sumará a las que ya existen en Budapest y Lugano.

«El 29 se está inaugurando el monumento a Satoshi Nakamoto, realidad, el génesis de Satoshi Nakamoto, el primer bloque de Bitcoin a lo que inauguró todo el ecosistema hoy de cripto», señaló. Y agregó que se trata de una obra que busca convertirse en un punto de referencia para la comunidad: «Es un monumento impresionante de 2 metros 40 cúbicos, bellísimo, bellísimo, así que va a ser único en el mundo».

La autocustodia, un eje central para el futuro de Bitcoin

Uno de los temas centrales de esta edición será la autocustodia, es decir, la posibilidad de que cada usuario administre directamente sus propios activos digitales, sin delegar su resguardo en una plataforma o un tercero.

Andragnes explicó que la relevancia de esta práctica está vinculada con la visión de Bitcoin como un activo de largo plazo. «Si vos tenés una visión de futuro, de que esto es lo que más va a persistir como activo en el futuro y el más escaso, entonces tenés que saber cómo guardarlo», planteó.

En esa línea, remarcó la importancia de asumir la responsabilidad sobre los fondos propios: «Y cómo guardarlo yo y no que me lo guarde alguien más, por esta visión de largo plazo de futuro».

La agenda incluirá entre seis y nueve charlas dedicadas específicamente a la autocustodia, una cantidad que refleja la creciente importancia de la seguridad y la independencia en el manejo de criptomonedas.

Con esta propuesta, la BITCONF combinará debates sobre economía y tecnología con actividades para distintos públicos. La intención, según Andragnes, es que cada asistente encuentre una forma propia de participar: «Hay contenido para el que recién arranca, para el que es programador». La conferencia buscará así acercar Bitcoin a nuevas audiencias y profundizar la discusión sobre su papel en el futuro financiero.