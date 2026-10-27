RDEco: los argentinos usan cada vez más stablecoins para pagar y transferir dólares digitales

El uso de las criptomonedas en Argentina avanza más allá de la inversión y gana espacio en las operaciones cotidianas. Las stablecoins, activos digitales vinculados al valor del dólar, se utilizan para pagar consumos en el exterior, enviar remesas y transferir fondos a cuentas bancarias, mientras que las herramientas para obtener rendimientos en pesos amplían las alternativas financieras de los usuarios.

En este contexto, las plataformas del sector registran cambios en los hábitos de sus clientes. Según Alejo Blasco, Lemon procesó este año el equivalente a US$ 900 millones en stablecoins y los saldos en pesos se triplicaron. Además, las caídas en la cotización de Bitcoin impulsaron compras por parte de usuarios que aprovechan esos movimientos para incorporar el activo a sus carteras y conservar dólares digitales.

Stablecoins y rendimientos en pesos: cómo cambian los hábitos financieros

Las stablecoins se consolidan como una herramienta para realizar operaciones que antes requerían recurrir a otros instrumentos financieros. Entre sus usos aparecen los pagos con tarjeta en el exterior, el envío de dinero entre personas y las transferencias a cuentas bancarias.

La posibilidad de mantener fondos digitales vinculados al dólar también ofrece una alternativa para quienes buscan administrar sus ahorros. En un mercado donde conviven distintas opciones de inversión y medios de pago, los usuarios pueden elegir entre conservar dólares digitales, operar con pesos o utilizar los servicios financieros disponibles en las plataformas.

El crecimiento de los saldos en pesos refleja, además, que las billeteras cripto no se utilizan únicamente para comprar y vender activos digitales. También funcionan como herramientas para administrar dinero y acceder a alternativas de rendimiento.

Bitcoin: por qué los usuarios compran cuando baja el precio

Las variaciones en la cotización de Bitcoin también influyen en el comportamiento de los usuarios. Durante las caídas del precio, algunos aprovechan para comprar y aumentar sus tenencias, en lugar de interpretar cada retroceso como una señal para salir del mercado.

Esta dinámica muestra que las decisiones de inversión conviven con los usos cotidianos de las criptomonedas. Mientras las stablecoins se utilizan para pagos y transferencias, Bitcoin continúa siendo una alternativa para quienes buscan exposición a un activo cuyo precio fluctúa en el mercado.