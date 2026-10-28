RDEco: el futuro de Vaca Muerta y las claves para invertir en el sector energético

La incertidumbre electoral plantea interrogantes sobre el futuro de las inversiones en la Argentina, especialmente en sectores vinculados con Vaca Muerta y el desarrollo energético. Sin embargo, Elena Alonso sostuvo que la decisión de invertir en una empresa debe basarse en sus fundamentos financieros, sus ingresos y su exposición a los mercados internacionales, y no únicamente en las expectativas políticas.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la CEO de Emerald Capital explicó cómo evaluar las alternativas de inversión y administrar los riesgos. “Cuando uno evalúa comprar la deuda de una empresa, elegís de quién ser deudor”, afirmó, y recomendó analizar compañías con ventas en el exterior, ingresos en dólares y niveles de endeudamiento razonables.

Cómo elegir inversiones y diversificar los riesgos

La especialista advirtió que incluso las empresas con buenas perspectivas pueden enfrentar dificultades si cambian las condiciones internacionales. Por eso, consideró fundamental evitar una concentración excesiva en un solo sector.

“Cuando uno invierte tiene que ser humilde en pensar que te podés equivocar”, remarcó Alonso, al explicar por qué la diversificación es una herramienta central para administrar los riesgos.

La ejecutiva también diferenció la inversión en acciones de la compra de obligaciones negociables. Mientras las primeras pueden resultar atractivas para quienes tienen un horizonte de largo plazo, la deuda corporativa puede ofrecer mayor previsibilidad a quienes priorizan un plazo más corto, aunque también implica riesgos.

“Para mí, invertir en los diferentes sectores y en diferentes tipos de empresas, pero siempre pensando en que tengan una pata fuera”, sostuvo, en referencia a la importancia de elegir compañías que no dependan exclusivamente del mercado interno.

Entre los sectores que identificó con potencial figuran la energía, el agro y la minería, además de algunas oportunidades dentro del sistema financiero.

Vaca Muerta, energía y minería: la continuidad de las inversiones

José Castillo, economista e investigador de la Universidad de Buenos Aires, coincidió en destacar las perspectivas estructurales de la energía y la minería. Además, señaló que el análisis de estos sectores debe contemplar las tendencias globales de demanda y la evolución de las inversiones a lo largo de distintos gobiernos.

“La demanda de energía mundial está para arriba, la demanda de litio está para arriba, o sea, eso es geoestratégico”, afirmó el economista e investigador.

Castillo consideró que Vaca Muerta constituye un proyecto cuyo desarrollo atravesó distintas administraciones nacionales, con diferentes niveles de impulso. A su entender, esa trayectoria permite observar una continuidad que va más allá de las coyunturas electorales.

“Haya el gobierno que haya, está madurando inversiones”, señaló al referirse a la evolución de los proyectos energéticos.

En relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el economista destacó que recibió el respaldo de gobernadores de distintas jurisdicciones, incluidos mandatarios peronistas de regiones vinculadas con la energía y la minería.

“Hay un núcleo que está vinculado al área energética, a Vaca Muerta, e incluso a la megaminería”, sostuvo Castillo, quien consideró que esos sectores tienen características que los diferencian de otras actividades más expuestas a las fluctuaciones de corto plazo.

Alonso, por su parte, insistió en que la elección entre acciones y obligaciones negociables depende de los objetivos financieros, el plazo de inversión y la tolerancia al riesgo. Castillo puso el foco en la dimensión estratégica de los recursos naturales y en la continuidad de los proyectos.